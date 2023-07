Confunde, que algo queda

Hace escasas semanas, este medio publicó una tribuna de opinión suscrita por este concejal, denunciando el régimen clientelar socialista que gobierna Asturias y las cuencas mineras, y la respuesta no ha tardado en llegar de puño y letra del Portavoz Suplente del Grupo Municipal Socialista.

Resulta llamativo que la respuesta, lejos de enmendar la plana, ya que su régimen de enchufismos no puede negarlo ni él, ni veinte como él, únicamente es un ventilador para decir que Isabel Díaz Ayuso fue la responsable de las muertes en las residencias de Madrid, y que las políticas socialcomunistas hacen mejorar nuestras vidas. Y ante tal disparidad y disparate de opiniones, voy a tratar en estas líneas de abordar todas las cuestiones.

Como todos sabemos, los fallecidos por Covid en las residencias de Madrid, son culpa de Ayuso, los fallecidos por Covid en las residencias del resto de España lo son por culpa del propio virus, nada nuevo bajo el sol, en esa estrategia que no ha hecho más que aumentar el apoyo a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, haciéndola pasar de 30 escaños y un 22,23% de voto en 2019, a 71 diputados, y un 47,34%, pero en este Partido Sanchista, en el que nada importa, y si les compensa lo que pierden en Madrid con este tipo de política destructiva, con lo que ganan en el resto de España, ellos se dan por satisfechos.

Aprovechando las recomendaciones de lectura, la primera que voy a hacer, es la Sentencia 139/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Cáceres, que recuerda que mediante la propia Declaración del Estado de Alarma, y el dictado de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, las residencias de mayores pasaron a ser responsabilidad del Estado, es más, se recuerda que no fue hasta el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que las Comunidades Autónomas comenzaron a tener competencias en este ámbito, en el marco de aquella famosa cogobernanza, en la que las vacunas las traía Pedro Sánchez, pero las medidas restrictivas las imponían las Comunidades Autónomas.

Resulta llamativo que el Partido de quien negó la gravedad del Covid, animó a ir a convocatorias masivas, y una semana después, decretaba el confinamiento más largo y más duro de toda Europa, venga a dar lecciones de cómo debió gestionar la pandemia la Comunidad de Madrid.

También resulta sorprendente que pidan que quien realizó un trabajo no cobre, ¿dejaron de percibir sus salarios los diputados que tuvieron semanas el Congreso de los Diputados cerrado?, ¿dejaron de percibir su salario los miembros de un gobierno que cuando la Unión Europeo pidió allá por enero de 2020 aprovisionar material sanitario no lo hicieron? Mi compañero de Pleno puede buscar el Boletín Oficial del Estado de 28 de abril de 2020 con adjudicaciones a empresas con domicilio desconocido (12 contratos nada menos), así también diversos contratos con empresas que ninguna relación tenían con la Sanidad, que nos ilustre con los contratos por ejemplo con MJ Steps, adquiriendo hisopos con un valor de 1,20 euros (me refiero a valor durante la pandemia), a más de 5 euros.

Pasando al ámbito de la reforma laboral, dice una famosa canción de cierta actualidad, que tapar una herida con maquillaje no se ve, pero se siente. Y fundamentalmente es lo que ha sucedido con la reforma laboral, con la desaparición jurídica de los contratos temporales y de obra, ¿podemos afirmar que ahora todos los empleos son indefinidos y para toda una vida? No, todo lo contrario, hace apenas dos semanas, el sindicato USO denunciaba que la duración media de un contrato era de 44 días, 9 menos que hace 2 años. ¿De qué sacan pecho entonces? ¿No iba la economía como una moto? Cuando los contratos fijos-discontinuos, pasan de ser algo más de 260.000 en 2019 y en 2021, a 2.319.200 en 2022, ¿podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que tenemos más de 2 millones de personas en paro, pero que a efectos estadísticos del Sanchismo constan como ocupados? ¿Podemos afirmar que la cifra real de parados es muy superior a la que indica el Gobierno?

El Partido Socialista que votó en contra de la reforma laboral de 2012, y que fue la responsable del gran crecimiento del empleo todos estos años, así como la flexibilización en la aplicación de los ERTE de los que después sacaron pecho durante la pandemia, mantuvo prácticamente toda la estructura laboral surgida con la reforma del Partido Popular.

Ojalá en la próxima tenga que responder a cuestiones de la competencia que compartimos en el Pleno mi compañero del Partido Socialista y yo, mientras tanto la última recomendación de lectura que les dejo, que además es española, para que no se moleste el Concejal del Partido Socialista, es "Villamocho. La corrupción en el sindicalismo minero", de Antón Saavedra.