La creciente hostilidad entre Mieres y León en Pinos deja al puerto sin fiesta ganadera

El conflicto territorial que sacude desde hace décadas el puerto Pinos, propiedad de Mieres pero ubicado en suelo leonés, va de batalla en batalla. La perenne «guerra» de pastos ha reactivado este verano viejas hostilidades. A la reciente muerte de un toro de los rebaños de Babia tras ser apuntillado varias veces en el cuello, se suma la decisión del Ayuntamiento de San Emiliano de denegar el permiso para que el primer fin de semana de agosto pueda celebrarse el tradicional encuentro ganadero que el consistorio mierense viene organizando desde el pasado siglo para hermanar a los profesionales de ambos lados de la Cordillera.

El Ayuntamiento de Mieres recibió en mayo la autorización judicial para que, a partir del pasado 1 de junio, un total de 111 ganaderos del concejo pudieran desplazar sus vacas al puerto Pinos, de titularidad municipal desde hace casi un siglo pese a encontrarse en suelo de León. La petición de las parroquias de Babia para que se activara una suspensión cautelar de los permisos de pasto fue denegada por el Juzgado. De esta forma, un total de 1.326 reses asturianas pastan este verano en Pinos, como viene haciendo la cabaña local desde que en 1926 el consistorio mierense comprara los terrenos en una subasta pública.

Los ganaderos leoneses contrarios a la presencia de sus homólogos asturianos en Pinos iniciaron el año pasado un procedimiento judicial para despojar al Ayuntamiento de Mieres de sus derechos como propietario de los pastos ganaderos de Pinos. El planteamiento es muy similar al que siguieron para lograr cerrar la Casa Mieres, el refugio de montaña ligado a los terrenos que durante décadas fue punto de encuentro para ganaderos, senderistas y vecinos. Una sentencia judicial consideró que se trataba de un equipamiento al que se le estaba dando uso económico y se decretó la clausura. Previamente, se activó una medida cautelar impidiendo su uso. Ahora, las juntas vecinales de Pinos, Villargusán y San Emiliano pretenden lograr que se impida también el pastoreo, algo que se antoja más complicado. A la espera de un fallo definitivo, las partes en conflictos están de nuevo en la puertas de los juzgados.

El Ayuntamiento de Mieres denunciará judicialmente al de San Emiliano por impedir la fiesta ganadera de la Virgen de las Nieves, a principios de agosto. Será el segundo año consecutivo que no se celebra este encuentro, ya que el verano pasado un juzgado leonés lo suspendió cautelarmente. Sin embargo, la apelación presentada por Mieres fue atendida y este año no habría impedimento judicial para que se celebre la popular cita. De hecho, el consistorio mierense lo tenía todo preparado. «Solo se iba a celebrar la tradicional misa y luego se habilitaría una carpa para que los asistentes pudieran comer unos bocadillos», apunta el concejal de Ganadería de Mieres, Luis Ángel Vázquez Maseda. Hasta hace unos años se asaban corderos en la celebración, pero el Ayuntamiento de Mieres ha renunciado a cualquier actividad que pueda suscitar denuncias. La tensión en máxima en Pinos y opta por la prudencia.

El Ayuntamiento de San Emiliano no ha dado permiso para la celebración del encuentro. La decisión ha generado malestar en el gobierno de Mieres, ya que la medida no se apoya en ningún tipo de razonamiento legal o administrativo. «Nosotros hemos respetado siempre escrupulosamente las decisiones judiciales y todas las directrices legales, pero en este caso no hay razón alguna que sostenga la denegación del permiso, por lo que pondremos el caso en manos de nuestros servicios jurídicos», señala Vázquez Maseda.

La decisión de San Emiliano solo se entiende en Mieres como un intento de contentar a los ganaderos de León, que también tocan a la puerta de los juzgados, en este caso para denunciar la violenta muerte de un toro. La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que apoya a las juntas vecinales de Babia en la defensa de sus intereses frente al Ayuntamiento de Mieres, señalan veladamente a ganaderos de Turón como responsables de la muerte del animal, al que propinaron varias cuchilladas en el cuello. También denuncian el lanzamiento de petardos o cohetes para espantar a los rebaños de vacas leonesas.

Luis Ángel Vázquez Maseda, se ha interesado por lo sucedido, hablando incluso con la propietaria del animal muerto. «Reprobamos sin ambages acciones de este tipo y si se demuestra que ha sido un ganadero de Mieres seremos los primeros en actuar con firmeza y será expulsado del puerto». Tras dejar clara la postura del Ayuntamiento, el edil subrayó que lo que no se puede hacer es acusar sin pruebas. «No sabemos si el responsables es de Asturias o de León ni qué propósito tenía, ya que también hay rencillas entre ganaderos locales», añadió.

Petardos y cohetes

La ganadera de San Emiliano propietaria del animal ha presentado denuncia ante la Guardia Civil. Apuntillar a un toro parece claro que responde a un delito contra el bienestar animal. Además, apuntan desde Babia, el empleo de petardos o cohetes en un espacio natural en una situación de sequía, «supone claramente una infracción administrativa».

El Ayuntamiento de Mieres no se ha puerto de perfil tras este suceso y sostiene que responderá con contundencia si aparece el autor de la muerte del animal. Ahora bien, de momento no se ha identificado a ningún sospechoso.

La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores subraya la gravedad de estos hechos, que vincula a «una grave escalada en el conflicto competencial que existe entre el Ayuntamiento de Mieres y las administraciones de Castilla y León». Dejan entrever hacia donde apuntan sus sospechas, recordando que el ayuntamiento de Mieres solo permite que se suba al puerto Pinos ganado de la raza Asturiana de los Valles, lo que presuntamente puede estar en el origen del ataque al toro de una raza distinta, en este caso la Asturiana de Montaña. En León pasan de puntillas sobre la presencia de un semental de raza no autorizada en los pastos entre vacas asturianas. Por otro lado, afirman las parroquias de Babia, «el hecho de que haya personas que intenten molestar el ganado de los pueblos de León, solo puede ser entendido como una nueva agresión a los derechos históricos de los ganaderos de Babia reconocidos en los títulos de propiedad del Puerto de Pinos». Desde Mieres se insiste en que lo único que se busca es un aprovechamiento «racional» de los pastos con los mismos derechos obligaciones para ganaderos asturianos y leoneses.