En defensa del sindicalismo

El movimiento obrero asturiano ha desempeñado, a través del siglo XX, un rol de extraordinaria relevancia, no ya como verdadera columna vertebral de la articulación sociopolítica de la región, sino como actor destacado en el devenir histórico del conjunto de España e incluso como ocasional centro de atención de las miradas del resto del mundo (Vega García, Rubén. El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo 1937-1977).

Es imposible hacer un análisis más o menos riguroso de la historia de las cuencas mineras sin valorar en su justo término el papel desempeñado por los sindicatos de clase en cuanto defensores no solamente de los trabajadores que aportaban su fuerza de trabajo en los centros laborales, fuesen minas, fábricas, talleres, constructoras, escuelas, centros de salud, comercios, bares…., sino en el territorio donde sus dirigentes desplegaban sus tareas sociopolíticas o culturales que contribuían a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de su entorno.

No trataremos de maquillar ni blanquear la mala praxis que también existió con auténticos desalmados que poniéndose el «mono» de sindicalistas esquilmaron gran parte de los avances que habían sido conseguidos, en muchos casos y no me parece desproporcionado, con «sangre, sudor y lágrimas». Soy consciente que va a costar convencer a muchos ciudadanos que, de buena fe, creyeron o, al menos, no desconfiaban de dirigentes sindicales que, con un peso político excesivo, se comportaron, en alguna forma, como miembros de la «camorra».

Pero de ahí demonizar y señalar como verdaderos sátrapas a un colectivo de hombres y mujeres que, salvo que se demuestre lo contrario, luchan y pelean por lo que creen justo para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, como son los trabajadores, media un tramo muy largo.

Y esto último parece que va calando en la mente de determinados políticos que amparados en una corriente que parece que les favorece se nutren, con un cierto «desparpajo vergonzante y vergonzoso», al sometimiento (estamos aún en la era trumpista), de las «fake news», llegando a afirmar que «no hay o hubo parados entre los hijos de los dirigentes sindicales mineros» o que hay, o hubo, empresas, en concreto en Mieres, sometidas al «chantaje» del «lobby» sindicalista para recibir licencia municipal. (Ferreira, Víctor. «Condena perpetua demográfica». LNE 5/07/2023).

Y es que, señor Ferreira, yo puedo afirmar taxativamente que más de un descendiente de dirigentes sindicales mineros han pasado por los rigores del desempleo y sus efectos colaterales que, desgraciadamente, aún persisten, a pesar de que la cosa va mejorando y no precisamente con el apoyo del Partido Popular.

Pero es que lo segundo aún me parece más grave, ya que usted, como yo, tenemos una licenciatura en derecho y si lo que dice se puede demostrar no entiendo porqué no lo denunció como corresponde a alguien que dice defender un estado de derecho. La estrategia de su partido de ir sembrando confusión y mentiras va en la línea perfecta de sus futuros (confiemos que no) socios de gobierno, que, entre otras lindezas, considera a los sindicatos de clase como sindicatos del crimen (declaraciones de Abascal el 1 de mayo de 2013 en Madrid).

Pero en el marco del análisis de lo que fue y aún está por venir, respecto al papel del sindicalismo en el futuro de las cuencas y de Asturias, me sorprende aún más el papel de determinados miembros de la izquierda asturiana que afirman, sin ningún sonrojo que los sindicalistas «son pandilleros, élites a la caza de mordida, un apéndice de los gobiernos y la patronal» (Saavedra, Antón. EC 3/07/2021).

Pero también hay autores que señalan el fin del movimiento obrero asturiano (Cándano, Xuan, No hay país), ligándolo, espero que no maliciosamente, a una concepción muy ultraliberal, aquella la de que Asturias estaba asentada en una economía que no era de mercado, sino intervenida por el sector público. Seguro que el autor no pretendía acercarse a las tesis neoliberales pero creo, sinceramente, que erró en su apreciación.

En los momentos actuales nos encontramos en una situación económica muy compleja y con grandes dificultades para solucionarla, dados los retos que tenemos por delante (cambio climático, transición energética, crisis demográfica,….) . El sindicalismo que conocimos en las cuencas y que muchos conocemos y aplaudimos con las cuatro manos va perdiendo cadencia. Es claramente el sindicalismo nacido de la segunda revolución industrial, la de la minería y la siderometalurgia que nada tiene que ver con la tercera revolución (la digital) y menos con la cuarta en la que estamos (la robótica), pero se equivoca la derecha que siempre se opuso al movimiento sindical y la izquierda (esa izquierda exquisita que da ya por finiquitada la lucha de clases y se queda en casa cuando debería tomar partido), porque el movimiento sindical está ahí y seguramente que, con sus limitaciones, puede hacer frente al reto que supone pelear y luchar por los más desfavorecidos la sociedad: La clase trabajadora.