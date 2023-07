Nuevo varapalo a los opositores del traslado de Minas de Oviedo a Mieres: Hacienda da la razón a la Universidad

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha rechazado el recurso interpuesto por el “Think tank” (colectivo de antiguos alumnos) que se opone al traslado de la Escuela de minas de Oviedo a Mieres contra el anuncio y los pliegos de “Servicio de traslado del equipamiento docente de la Escuela de Ingeniería de Minas, materiales y energía de Oviedo a la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo”. Tras esta decisión se levanta la suspensión del procedimiento de contratación.

El “Think Tank” había intentado paralizar el cambio de sede de Minas a Mieres recurriendo contra el contrato de traslado del equipamiento. La resolución del tribunal administrativo pone fin a la vía administrativa y a los recurrentes solo les queda acudir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La Universidad de Oviedo estaba a punto de contratar con una empresa la mudanza de los equipos del caserón de la calle Independencia cuando se interpuso el recurso, en un intento más de paralizar el proceso cuando la Universidad ya había propuesto adjudicar los trabajos a la empresa Flippers Internacional por 108.471 euros.

"Interpusimos este ‘Recurso Especial en Materia de Contratación’", explicó Juan José del Campo, quien encabeza el “Think tank” que se opone al traslado, "en defensa del derecho de la asociación a la tutela judicial efectiva, evitando que la Universidad continuara con los trámites administrativos, lo que hubiera supuesto que comenzaba el traslado físico y que una eventual resolución judicial favorable a nuestra petición se encontrara con la imposibilidad material de revertir los hechos a origen". Y es que la batalla en la instancia dependiente del Ministerio de Hacienda y circunscrita, exclusivamente, al contrato de la mudanza de los laboratorios, nada tiene que ver con el recurso contencioso-administrativo planteado, en este caso sí, ante los tribunales de justicia y donde se dirime el fondo del asunto, es decir, la decisión de la Universidad de Oviedo de modificar los estudios que se imparten en la Escuela de Minas para integrarlos en los planes de la Escuela Politécnica de Mieres.

En el ámbito judicial, los tribunales también dieron la razón la semana pasada a la Universidad en su intención de llevar Minas al campus de Barredo. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo desestimó las medidas cautelares que había solicitado la asociación "Think Tank" para paralizar el traslado de la Escuela campus de Mieres, previsto para el curso que arranca en septiembre según lo dispuesto por la Universidad de Oviedo.

La magistrada Asunción Velasco considera que los motivos expuestos por el "Think Tank" y por el Colegio de Ingenieros de Minas son, o bien meras hipótesis que no justifican paralizar en este momento el proceso o, más bien, cuestiones de fondo que han de ser analizadas en el pleito ya en marcha, pero que no obligan a adoptar ahora medidas cautelares. El auto justifica esa decisión tanto en que los supuestos perjuicios económicos que tendría un eventual fallo contra la decisión de la Universidad tendría que asumirlos la propia institución académica y que los derivados del traslado para profesores y alumnos son intereses de estos colectivos, que terceras personas como el "Think Tank" o el Colegio de Ingenieros no pueden esgrimir.

En ese otro ámbito judicial, la Universidad de Oviedo se enfrenta a otro recurso, en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital.