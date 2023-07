La gran "generosidad" de Xabel, "Javi el del Cafetón", el mierense fallecido en moto: cedía su hórreo para todos en Cenera y "te daba hasta su camiseta, si hacía falta"

Xabel Álvarez García, conocido hostelero de Mieres –regentó el ya desaparecido "Cafetón"– de 63 años, falleció este jueves en un accidente de tráfico. Perdió la vida después de salirse de la vía con su moto en la autopista, cuando circulaba por Villallana (Lena) en dirección a Mieres. Eran poco más de las dos y media de la tarde, volvía de Valencia de Don Juan (León). La noticia de su muerte inundó el concejo de pena, sobre todo su Cenera natal. "Ojalá hubiera muchos como él, ojalá hubiera muchos Xabeles; si te hacía falta, te daba hasta la camiseta", lamentaron sus amigos.

Era "Xabel" en el DNI porque, acérrimo defensor del asturiano, se cambió el nombre al asturiano hace ya años. "Para nosotros seguía siendo Javi, pero por pura costumbre. No le parecía mal", afirmó, con la voz llena de cariño, Pepín Álvarez. Es el presidente de la asociación "Por un Cenera Mejor", aunque este jueves habla como amigo de Xabel Álvarez y como marido de su prima. "Nadie te podrá decir nada malo de él; porque era lo mejor. Todo lo que tenía lo compartía, un chaval generoso y que todo lo daba por los demás", recordaba.

Tanto daba que a sus vecinos hasta les regaló un hórreo para la organización de actividades y para lucir el pueblo. Solo puso una condición; que el día de Los Mártires lo dejaran libre para que él pudiera reunirse con sus amigos. "Hacía una gran fiesta, invitaba a todo el que quería pasar. Nadie puede decir nada malo de él; porque lo daba todo, te daba hasta la camiseta que traía puesta si hacía falta", apuntó Álvarez. Era el primero que ayudaba, estaba volcado con todas las actividades que se organizan en el valle de Cenera. Pero, si tenía que escoger solo una, se quedaba con el tradicional Mercáu Asturianu de Cenera.

Porque amaba el folk, la mitología, los trisqueles. Era firme defensor de la llingua asturiana y de la tierra. "De muy joven, estuvo en el Conceyu Bable. Ahora estaba en la Xunta pola Defensa de la Llingua; era firme y siempre se mantuvo muy fiel a sus ideales", señaló Ismael González Arias, exdirector de la Casa de Cultura. Él y su pareja eran amigos de Xabel Álvarez, al que echarán de menos todas las tardes que pasen por Cenera. "Siempre se animaba a sentarse con nosotros a tomar algo. Era tan sociable, tan buena persona... Generoso, así lo definiría", añadió González Arias.

Pocos hay en Mieres a los que Xabel Álvarez no haya invitado. "¿Dónde vas? Toma algo". Bien como vecino, como amigo o como hostelero. Regentó, durante años, el ya desaparecido "Cafetón". Un pub grande en el que brindaron varias generaciones. Tuvo su esplendor en los noventa, durante la explosión de la hostelería nocturna en Mieres, aunque terminó por cerrar sus puertas con la caída de la actividad. Para muchos, seguía siendo "Javi el del Cafetón".

Las motos le habían gustado siempre, con el paso de los años también se aficionó mucho a la bicicleta. "Pasaba por aquí a menudo, le gustaba tener la bici a punto siempre", apuntaron en un taller que le quedaba cerca de casa. Era curioso por naturaleza, le gustaba aprender de mecánica y de todo lo que encontraba en el camino.

Disfrutaba de la vida. "No le gustaba sufrir ni que nadie de su entorno sufriera", apuntaron los últimos vecinos que coincidieron con él en Cenera. Fue a tomar un café, el jueves por la mañana, a un bar del valle. Comentó que quería "dar una vuelta" en moto hasta Valencia de Don Juan. Le encantaba improvisar planes.

"Se subió en la moto y nos dijo adiós con la mano", explicaron. No imaginaban que no volverían a hablar con él. Xabel Álvarez sufrió el accidente ya de vuelta, a menos de diez kilómetros de Mieres. Tras pasar la gasolinera Egocheaga, según la investigación, la moto se salió de la vía. Hasta el lugar del accidente se trasladaron sanitarios, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. La actuación tras el siniestro complicó el tráfico, y provocó retenciones. Aunque la circulación no llegó a cortarse por completo en ningún momento, apuntaron ayer fuentes de la Guardia Civil.

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Mieres. Xabel Álvarez deja hermano y sobrinos. Pero también un sinfín de amigos que le despiden con una certeza absoluta: "Era el mejor".