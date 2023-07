El centro comercial Valle del Nalón sigue sin ofrecer un acuerdo a los negocios y se perderán 30 empleos

La "reorganización" del centro comercial Valle del Nalón, propuesto desde la gerencia, sigue adelante. Los responsables de las instalaciones no han llegado a un acuerdo con los negocios que, según denuncian, perderán treinta puestos de empleo. De los 23 locales que aún funcionan, más de la mitad echarán el cierre. La fecha límite es el día 31 (el próximo lunes). "Es injusto; y nadie ha hecho nada por remediarlo", claman los afectados. Alertan de que, de llevarse a cabo el cierre por zonas, las instalaciones se quedarán sin baño ni ascensor.

Los problemas en el centro comercial Valle del Nalón, en El Entrego, se acentuaron hace unos meses. Concretamente en abril, se hizo efectivo el cierre de las salas de cine Artesiete. Las instalaciones llevaban abiertas desdee el año 2005. Fue un varapalo para los responsables de negocios que siguen funcionando, por la pérdida de afluencia al centro tras privarlo de este recursos para el ocio y la cultura.

La peor noticia para ellos estaba por llegar. Solo unas semanas después del cierre de los cines, la gerencia anunció sus planes de "reorganización". Cierre de buena parte de la planta principal y de la segunda planta (donde estaban los cines). Solo quedaría en funcionamiento la zona de la línea de cajas del hipermercado y, por consiguiente, los locales de enfrente. La única "solución" de la gerencia fue trasladar algunos negocios con actividad a los locales vacíos de esta zona.

No hay espacio suficiente. Solo en la segunda planta, junto a los ya clausurados cines, hay un gran gimnasio y una lavandería. También quedarían fuera de este encuentro tiendas de moda y negocios relacionados con el cuidado personal. "En las últimas semanas no hemos recibido ninguna llamada. Ni siquiera han respondido a las reclamaciones de los que pidieron una copia del contrato de arrendamiento", apuntaron responsables de negocios que se verán afectados por este cierre. Algunos de los empresarios que se ven abocados al cierre no descartan iniciar acciones legales contra la gerencia.

"Han hecho lo que les da la gana, y nadie nos ha ayudado", apuntan. Si bien desde la oposición en el Ayuntamiento -concretamente IU- se solicitó en varias ocasiones la búsqueda de una solución, ni el gobierno local ni el regional han puesto sobre la mesa una propuesta. Al menos, no por el momento. "No han hecho nada, a pesar de lo grave que resulta la pérdida de empleos y la situación en la que se quedarán las instalaciones; con el consiguiente perjuicio también para todos los vecinos del valle".

Accesibilidad

Uno de esos perjuicios para los vecinos es que, de llevarse a cabo la "reordenación" del centro comercial tal y como propone la gerencia, las instalaciones se quedarían sin acceso a los aseos ni al ascensor. Esta situación, apuntaron afectados, incumple con la normativa actual. "Una persona con problemas de movilidad tendrá dificultades para llegar hasta el supermercado. Es cero accesible", clamaron.

La gerencia ha solicitado en el Ayuntamiento la licencia para acondicionar un nuevo baño y un nuevo ascensor, ha sabido este diario. Pero, a todas luces, las obras no estarán listas para el 31 de julio.