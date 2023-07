La piscina del Manuel Llaneza de Mieres cumple un año cerrada y los responsables ven difícil su reapertura

Se cumple un año del final de la actividad en el Club Deportivo Manuel Llaneza. El 31 de agosto de 2022, una de las instalaciones de referencia de Mieres tuvo que cerrar sus puertas por la imposibilidad de hacer frente a una deuda de 28.000 euros. Intentaron captar socios, pero no fue posible. Ahora, casi un año después de su clausura, ya no hay expectativas de volver. La mayoría de los trabajadores han encontrado nuevos empleos pero, según los responsables de la histórica instalación, menos estables que el que tenían en el centro Manuel Llaneza.

No es la primera vez que se cierra este histórico club. En 1968, se vieron obligados a hacerlo. Lograron reabrirlo en 1988. Uno de los encargados de retomar la actividad fue José Luis Vitos, que el año pasado vio cómo se cerraba de nuevo. Esta vez parece definitivo, "al menos a corto plazo", aseguró Vitos.

El sentimiento general de todos los que formaron parte de las instalaciones, apuntó, es de "tristeza y nostalgia". "He estado ahí 34 años, y ahora el Club Deportivo Manuel Llaneza ya no existe, es duro", reconoció José Luis Vitos. Además, su cierre no supuso únicamente la pérdida de trabajo para ellos, sino que afectó también al conjunto de la ciudadanía de Mieres. "Ese día se perdió una instalación, en el centro de la villa, que fue muy importante".

Los otros trabajadores de las instalaciones también tuvieron que empezar de nuevo. La mayoría han encontrado nuevos empleos, desde socorrismo hasta impartir clases en otras instalaciones. Matiza Vitos que "aunque ha pasado casi un año, ninguno tiene un trabajo fijo ni estable como el que tenían en el Manuel Llaneza".

Deportistas

¿Y los deportistas? Porque, tras el cierre, otro de los problemas fue buscar un nuevo lugar para que el equipo de natación siguiera entrenando. Durante los primeros días después de que se clausurara, pudieron entrenar en Turón. Ahora, un año después, el Club de Natación Manuel Llaneza ha desaparecido. En su lugar, Vitos junto con otros compañeros creó el Club Natación Cuencas Mineras. "Así, como tenemos 5 piscinas en toda la cuenca, cualquier niño que le guste la natación puede entrenar en su piscina de procedencia y puede acceder a las competiciones con este club", explicó. Además, cree que esto aporta "un mayor carácter identitario" y todos los niños de las cuencas mineras se sienten "representados y dentro de un club".

Las instalaciones del Club Manuel Llaneza, justo al lado de la Casa del Pueblo, pertenecen al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es por eso que es posible darles un nuevo uso, aunque dependería en todo caso de la Administración central. "Como club de deporte vemos pocas posibilidades, ante la situación demográfica de Mieres. Quizás con otro uso, las instalaciones puedan volver a la vida", concluyó Vitos.