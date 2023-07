El PP acusa a la izquierda de intentar imponer su modelo cultural

El Ayuntamiento de Mieres, a propuesta del gobierno local (IU) y PSOE, ha declarado el concejo "espacio libre de censura". Es una medida, aprobada a través de una moción en el último pleno, que surge tras "las decisiones a las que estamos asistiendo en las últimas semanas". El PP ha replicado a las fuerzas de izquierdas defendiendo la autonomía de cada ayuntamiento para realizar contrataciones libremente.

El concejal del PP, Víctor Ferreira, que defendió la posición de su grupo en el Pleno, recuerda a los concejales de la izquierda que "el grupo popular decidió votar en contra de esta proposición, porque Mieres ya es un espacio libre de censura desde la Constitución de 1978". Indicó que "lo que denuncian no es censura, sino que lo que tratan es de influir en la oferta cultural, que cada Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias elaboran. Cuando se contrata un grupo, no significa que se censure a los otros miles que no se contrata". Ferreira subrayó que "censura es lo que denuncia el autor del documental ‘Pedro. El autócrata’. Censura es que se proponga un comité de la verdad para sancionar y despedir a periodistas no afines al Gobierno. Censura es que hasta esta campaña electoral, el Presidente del Gobierno sólo diera entrevistas a la cadena Ser. Censura es que el Gobierno pida a los telediarios espacios para contar sus bondades como ellos quieren. Censura es negarse a responder a algún periodista no afín".