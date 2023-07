¿Dónde van de vacaciones los vecinos de las Cuencas? Estos son los destinos preferidos

Las agencias de viajes han experimentado un aumento en la demanda de vacaciones de verano. Tras varios años marcados por la pandemia, ha habido un repunte de las reservas. Aunque, como apuntan los profesionales del sector, "no ha llegado a los niveles de antes del covid".

Con las vacaciones ya iniciadas, julio y septiembre son los meses preferidos para viajar lejos. En agosto también hay reservas, pero en menor medida, porque el precio se encarece en esas fechas. El adelanto electoral hizo que muchos se replantearan qué días ir de vacaciones. "El consumo para esas fechas se vio retraído a raíz de las elecciones", explica María José Fernández, de Viajes Dorado.

Aunque una reserva previa al anuncio de las elecciones podía eximir a los clientes de acudir a la mesa electoral, muchos prefirieron aplazar sus vacaciones. Este es el caso de Claudia González, que tenía un viaje programado a Canarias, pero prefería no jugársela ante la posible llamada para ir a la mesa electoral. González decidió aplazar sus vacaciones para septiembre, porque "tenía la posibilidad de cambiarlo y al final me sale hasta más económico, no me supone ningún esfuerzo".

Los comicios también hicieron que muchos de quienes se fueron de vacaciones tuvieran que pedir el voto por correo. Las solicitudes, según datos de Correos, superaron los 2,6 millones: muchos votaron mientras se encontraban en la playa.

En cuanto a los destinos preferidos, los gustos de los vecinos de las Cuencas no difieren demasiado de los de otras partes de España. Los dos archipiélagos (Baleares y Canarias), distintas zonas de Andalucía y la costa del Levante español son los lugares más demandados. Fuera de España, el sueño sigue siendo el de una playa y un mar transparente: los sitios paradisiacos, como los países del Caribe o Tailandia, son los más repetidos, pero estos viajes, en cuanto a número, se quedan muy lejos de los destinos nacionales. A ellos también se suman escapadas por el continente europeo, tanto a ciudades como a zonas de costa.

La inflación ha hecho que se encarezca el precio de estos viajes. A pesar de esto, hay más demanda que otros años. El rango de dinero que los clientes se quieren gastar varía en función del poder adquisitivo de cada familia. Pero, "este año hemos notado que no nos piden presupuestos muy cerrados, son más flexibles a la hora de pagar", concluye Lucía Solar, de Halcón Viajes.