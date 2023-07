El centro comercial del valle del Nalón consumará este lunes el cierre de más de la mitad de sus locales

Ha llegado el día. Más de la mitad de los locales del centro comercial Valle del Nalón, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), echarán este lunes el cierre poniendo fin a su actividad. En el centro hay 23 locales y casi todos cerrarán mañana. "Alguno va a intentar aguantar el mes de agosto", explicaron fuentes cercanas a los afectados.

El cierre forma parte de la "reorganización" puesta en marcha por la gerencia del centro comercial. Esa "reorganización" supone el cierre de casi toda la planta principal y de la segunda planta, donde estaban los cines que dejaron de proyectar películas el pasado mes de abril. A partir de ahora solo quedara en funcionamiento la zona de la línea de cajas del hipermercado y, por consiguiente, los locales de enfrente. La única "solución" que la gerencia ofreció a los comerciantes de las zonas que ahora son clausuradas fue trasladar algunos negocios con actividad a los locales vacíos frente a la línea de cajas. Esos locales no son suficientes y hay otros, como un gran gimnasio y una lavandería que es imposible trasladar. Tampoco pueden hacerlo tiendas de moda y negocios relacionados con el cuidado personal. Algunos de los empresarios que se ven abocados al cierre no descartan iniciar acciones legales contra la gerencia. Han intentado negociar, llegar a acuerdos y no ha habido manera. Tampoco han logrado recabar el apoyo de las administraciones públicas. Los comerciantes solicitaron la ayuda del Ayuntamiento de San Martín, donde se creó una mesa de negociación, y del Principado. El periodo electoral que se inició en mayo con las municipales y autonómicas y aún sigue abierto ya que el gobierno del Principado sigue en funciones hasta el nombramiento oficial de los nuevos consejeros, a lo que hay que sumar las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio, han sido muy perjudiciales para los comerciantes. En un clima de intertinidad política en las tres administraciones, local, regional y estatal, ha sido imposible recabar apoyo político. Aquella mesa de negociación del Ayuntamiento de San Martín no se ha vuelto a reunir desde las elecciones de mayo.

Puestos de trabajo

Este lunes cerrarán muchos de esos negocios y se perderán puestos de trabajo en la comarca del Nalón, una zona donde el empleo no sobra desde el cierre de las minas y la gran industria.

Pero el cierre no solo afecta a comerciantes y trabajadores sino a los vecinos, que pierden negocios a los que acudir. Pero la merma en la oferta no es el único perjuicio para quienes acudan al centro comercial de El Entrego, De llevarse a cabo la "reordenación" del centro comercial tal y como propone la gerencia, las instalaciones se quedarían sin acceso a los aseos ni al ascensor. Esta situación, señalan los afectados, incumple con la normativa actual. "Una persona con problemas de movilidad tendrá dificultades para llegar hasta el supermercado. Es cero accesible", clamaron.

La gerencia ha solicitado en el Ayuntamiento la licencia para acondicionar un nuevo baño y un nuevo ascensor, según ha podido confirmar este diario. La semana pasada no se habían realizado estos trabajos.

Así se pone fin, otra vez más, a una actividad económica en la cuenca del Nalón.