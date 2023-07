La edad "dorada" de las escuelas de Sama: antiguos alumnos rememoran cómo era el centro, hoy reconvertido en Casa de Cultura

Eduardo “venía de una escuela de pueblo a la que iba cuando podía o cuando me dejaban porque había que ayudar en casa” y entró en tercer curso en las Escuelas Dorado, hoy Casa de Cultura de Sama. Recuerda a todos los compañeros de clase de aquellos años, menos a uno que no es capaz de identificar en las fotografías de la época que aún muestra orgulloso. Aquel primer año tuvo de maestro a Don Ángel “que era muy bueno y con el que todos estábamos muy contentos”. Eran años de dictadura “y teníamos que cantar el ‘Cara al sol’ antes de entrar en clase”. Al pasar a cuarto se encontró con las técnicas educativas de la época, aquello de “la letra con sangre entra”. El maestro era Don Enrique, “muy bueno, pero te cascaba”. “Yo no era de los retorcidos”, afirma Eduardo, aunque reconoce que “alguna hostia” le cayó “cuando salías al encerado y no sabías la lección.

Este gijonés de nacimiento, langreano de adopción y ovetense de residencia, tiene en la memoria los juegos en el patio de las Escuelas Dorado, el trayecto hasta clase caminando por caleyas y quiere recordar que en la parte alta del edificio ahora reformado, la que ocupan los despachos de los funcionarios de Cultura del Ayuntamiento de Langreo, vivían los maestros. Eduardo solo estuvo aquellos dos cursos en las Escuelas Dorado. Empezó a trabajar como botones con un médico que tenía consulta cerca del puente viejo de Sama. Por las tardes seguía estudiando con un profesor particular. Solo hasta los 13 años, cuando empezó a trabajar en Duro Felguera. Cree que tenía 13 años, eso si es que nació en el 41. Posiblemente tuviese menos. De todos modos en la empresa no se podía entrar como aprendiz hasta cumplir los 14 pero aquel padrastro del que no guarda buen recuerdo se las apañó para que el crío comenzase a trabajar. Él en realidad quería ser médico, le había gustado aquello que había vivido en la consulta de su primer empleo. En Duro Felguera estuvo trabajando como soldador 48 años. Eduardo Suárez fue uno de aquellos trabajadores que protagonizaron el encierro en la Catedral de Oviedo en 1993. Desde 1976 vive en Oviedo pero mantiene casa en Langreo y procura ir a Sama todos los lunes, el día de mercado. Lo que se encuentra no tiene nada que ver con lo que vivió allí. Se felicita porque “no dejaron caer las Escuelas”, pero se lamenta del declive de las cuencas, “donde pese a que era la posguerra y me tocó pasar fame, veías que había mucho dinero por la industria y la minería”. “Los lunes de mercado en Sama era exagerado la gente que había, con todos los bares llenos”, recuerda. Ahora, “voy a Sama y lo veo vacío” y lo que es peor, “ya no conozco a nadie, no queda nadie de aquella época, o murieron o no nos reconocemos”, se lamenta. La remodelación de las Escuelas Dorado ha traído a la memoria de Eduardo recuerdos de toda una vida.