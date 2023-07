El gimnasio del centro comercial de El Entrego, con 250 socios, se niega a cerrar: "No nos vamos a ir sin dar guerra"

Quizás todo hubiera sido distinto si Eliseo Valles se hubiera puesto otra camiseta. Si hubiera vestido un polo básico, de color blanco y sin dibujos, tal vez hubiera agachado la cabeza. Pero es que, esta mañana, ha elegido la azul con unas grandes letras detrás en el pecho: "Be a Warrior, not a Worrier". En castellano: "Sé un guerrero, no un preocupón".

Relacionadas El centro comercial del valle del Nalón consumará este lunes el cierre de más de la mitad de sus locales