La programación estival de Laviana, coincidiendo con el Descenso Folklórico del Nalón, sí que es para todos los gustos. El cartel es tan amplio que nadie podrá decir que no hay una actuación que no encaje en sus querencias musicales. Los conciertos irán desde el rock divertido de los años 80 con los “Toreros muertos” de Pablo Carbonell al rap más actual de “Kady Cain” ex de “La mafia del amor” o el canario Maikel Delacalle que acaba de publicar disco en el que se incluye en remix de su canción “Nena” junto a su amigo Quevedo.

Por medio todo el dance de los 90 con todas sus variaciones. Con “Viceversa”, “Paco Pil”, Malena Gracia o Marlene Mourreau. Avanzando unos años también estarán a los platos el productor Carlos Jean. Y quien sea más popi podrá ver a “Melón Diesel”, autores de aquel “Grita” con el que los gibraltareños inauguraron el siglo XXI. Habrá tributos a “Queen” a “Mecano” o a las divas de los años 80. . Las fiestas patronales de la Virgen del Otero y la edición número 54 del Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta de Interés Turístico Nacional, se extenderán a lo largo de 15 días llenos de actividades de todo tipo. Entre la programación municipal y el festival “We love Laviana” que se celebrará del 18 al 20 de agosto las opciones son más que variadas y no solo en lo musical. Desde el día 11 de agosto y hasta el 27, se presentan por delante más de 15 días llenos de actividades para todos los gustos y todas las edades que no solo harán disfrutar a todos los lavianeses, sino que atraerán a miles de personas al concejo.

Martes, 1 de agosto 10.00. «Ruta BTT por los Senderos del Carbón», con salida desde el CIDAN. A partir de 10 años / Imprescindible bici. Jueves, 3 de agosto «Caminando por Laviana». Visita etnográfica a Soto Lorio. Información en el CIDAN. Viernes, 4 de agosto 20.00. «Atardeceres Musicales». Concierto «Los Kordinaos», en los Jardines de Palacio Valdés. Sábado, 5 de agosto «Caminando por Laviana». Ruta Circular »Raigousu». Información en el CIDAN 10.00. »XIII Ruta BTT Fiestes de Migalpiri». Marcha no competitiva por el valle del río Montán. Después, gran paellada y fiesta popular. 19.00. «Memorial Mélox». Campo de fútbol de Las Tolvas. Organiza: Titánico de Laviana. Del 11 al 18 de agosto IV Torneo de Pádel «Senderos del Carbón». Inscripciones en el CIDAN. Viernes, 11 de agosto 19.00. Pregón de las fiestas a cargo de la deportista Magnolia Iglesias, en el Quiosco de la Música. 19.30. Concierto de Mariachis «Estampas de México», en el Quiosco de Música de Laviana. 20.30. «Atardeceres Musicales». Concierto de «César Blanco», en los Jardines de Palacio Valdés. Sábado, 12 de agosto 00.00. Concierto de «LOS TOREROS MUERTOS» y «AsturDJ», en la Plaza del Ayuntamiento. Domingo, 13 de agosto «Caminando por Laviana». «Ruta teatralizada de La Aldea Perdida». Información en el CIDAN. 19.00. Torneo de la Federación Asturiana de Fútbol, en el Campo de Las Tolvas. 00.00. Concierto de «Orquesta ASSIA», en la Plaza del Ayuntamiento. Lunes, 14 de agosto 20.30. Actividad nocturna infantil (6 a 12 años) «A la Luz del Fuego» en la Güerta Escuela «La Llera». 21.30. Procesión de la Virgen del Otero. 00.00. Concierto «Melón Diesel» y «AsturDJ», en la Plaza del Ayuntamiento. Martes, 15 de agosto 00.00. Concierto de «Orquesta La Bamba» y «AsturDJ», en la Plaza del Ayuntamiento. Miércoles, 16 de agosto 16.00. Jira Campestre en La Chalana, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento Jueves, 17 de agosto «Caminando por Laviana». Visita etnográfica a Soto Lorio. Información en el CIDAN. 22.00. Cine al aire libre en la Avenida Libertad. 18, 19 y 20 de agosto «WE LOVE FESTIVAL LAVIANA», en el Prau Nardón. De 17.30 a 05.30 horas. Entradas: www.bclever.ai Viernes, 18 de agosto 20.00. «Atardeceres Musicales». «Canciones de siempre, con Mero Gutiérrez y David López», en los Jardines de Palacio Valdés. Sábado, 19 de agosto 54º Descenso Folklórico del Nalón. Pasacalles de Charangas durante toda la mañana. 13.30. Exposición de embarcaciones en las calles de Pola de Laviana. 15.30. Comienzo del Desfile 00.00.. Gala de entrega de Premios en el Quiosco de Música de Pola de Laviana, amenizada por la Chirigota «La Santoña», de Cádiz. Del 25 al 27 de agosto Parque Acuático gratuito en La Chalana, en horario de mañana y tarde. Viernes, 25 de agosto 20.00. «Atardeceres Musicales». Concierto de «Insolentes», en los Jardines de Palacio Valdés. Viernes y sábado, 1 y 2 de septiembre Rally Sprint Peñamayor Laviana – Bimenes. Todo el día. Entrega de premios a las 19.30 horas. Más información, en: www.autonalonsport.com El alcalde de Laviana, Julio García, indica que el Ayuntamiento ha puesto al servicio de las fiestas todo su ”compromiso y trabajo” para ofrecer a los vecinos y visitantes un programa que satisfaga ”a todo el mundo”. Las fiestas patronales de la Virgen del Otero y la edición número 54 del Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta de Interés Turístico Nacional, se extenderán a lo largo de 15 días llenos de actividades de todo tipo. “Abarcan desde música, deporte y espectáculos hasta otras especialmente dirigidas a la infancia y la juventud, como el Parque Acuático de La Chalana”, menciona el alcalde. En este sentido, el fin de semana del 25 al 27 estará dedicado a todos los niños y jóvenes de Laviana. Las fiestas sirven como “atractivo turístico”, tal y como reconoce el alcalde, pues “muchísimas personas” se acercan a Laviana para disfrutar de ellas. “Esperamos superar la cifra de 60.000 personas, entre participantes y visitantes, que el año pasado disfrutaron de nuestra fiesta por excelencia, el Descenso Folklórico del Nalón”, menciona. El alcalde expresa que el descenso del año pasado fue “de récord”. “Este año también lo será, pues me consta que las peñas están trabajando incansablemente en lograr unas embarcaciones espectaculares”, continúa en la misma línea. El descenso es un motor económico que no solo llena las calles de Laviana, sus negocios, restaurantes, sidrerías y alojamientos, sino que atrae nuevas iniciativas privadas. Un ejemplo es el “We Love Festival”, que se celebra entre el 18 y el 20 de agosto y que tiene lugar en torno al mismo descenso.