El baloncesto de Mieres cruza el charco: una joven del concejo logra una beca en Estados Unidos para desarrollar sus habilidades

El baloncesto siempre ha sido uno de los deportes con mayor popularidad en Estados Unidos. La NBA cuenta con los mejores jugadores del mundo y muchos españoles han pasado por este país para competir al más alto nivel. Ahora le toca el turno a la mierense Carlota López, de 17 años, que pone rumbo a Connecticut para continuar sus estudios de Secundaria mientras sigue formándose en su gran pasión. Lo hará gracias a la beca deportiva concedida por un instituto, que le permitirá compaginar sus estudios con el baloncesto.

No es la primera vez que se ponen en contacto con ella para irse. En 2019, le vino la primera oportunidad de la mano de un campus organizado en Mieres, al que acudieron ojeadores de Washington. Allí ya pusieron el foco en ella y un entrenador contactó con la joven para llevársela, pero la pandemia frustró esta primera ocasión.

Sin embargo, la calidad de la asturiana hizo que siguieran insistiendo. “Me dijeron que me tenía que ir fuera porque allí iba a conseguir cosas que aquí no me iban a dar”, explica la jugadora. Así fue como el año pasado hizo las maletas para ir a un campus de baloncesto en Columbia durante el mes de agosto. “Ya este año me contactaron varias universidades para irme a estudiar allí”, afirma Carlota López.

“Sigo asimilando todo esto”, confiesa, aunque en su cabeza siempre había estado la idea de marcharse. La joven, que juega de base y este año cursará segundo de Bachillerato, también tuvo ofertas en nuestro país, pero al final no era nada comparable a lo que le podían ofrecer en EE UU. De Murcia y Cataluña llegaron algunas de las propuestas. También la de la Asociación Atlética Avilesina, donde estuvo jugando este pasado año, que le ofrecía renovar un año más. La beca que le daban para compaginar sus estudios con el Colegio École vencía el próximo año.

“Al final nosotros queríamos que le dieran algo seguro allí, porque aquí en casa ya tenía una beca y estaba jugando en dos equipos”, explicaba Begoña Borras, su madre. La asturiana no ha podido hablar con las que serán sus nuevas compañeras. Su nueva entrenadora es una antigua jugadora de la WNBA, máxima competición femenina del país.

A sus ya antiguas compañeras no les pilló de sorpresa que Carlota se marche. “Me da pena irme porque hicieron el equipo en torno a mí. Primero me ficharon a mí y luego fueron fichando a las jugadoras que yo quería”, asegura. Algo que demuestra que, a pesar de su corta edad, es pieza clave y referente a la hora de construir el juego de los equipos en los que milita. También lo demuestra la posición en la que juega, de base, la organizadora del equipo. “No me fijo en los demás, no tengo ningún jugador a seguir”, expone.

Universidad

El PSA Mustangs es uno de los equipos femeninos de referencia en Estados Unidos y son las vigentes campeonas de la pasada liga en la costa Este. Carlota se graduará el año que viene el país americano y ya tiene la vista puesta en hacer sus estudios universitarios allí también. Sobre qué carrerá hará, afirma que “Enfermería es la que más me llama la atención”. Ahora, Carlota ya está preparada para hacer las maletas y partir hacia Connecticut el próximo 20 de agosto, con ganas de maravillar a los estadounidenses y seguir disfrutando del baloncesto.