El centro de salud de Riaño tendrá que cerrar las urgencias hasta octubre por falta de personal

Nueva batalla por la sanidad pública en el valle del Nalón. La gerencia del área sanitaria VIII anunció, ayer, a los vecinos que el centro de salud de Riaño cerrará su servicio de urgencias "por falta de personal" hasta el próximo dos de octubre.

La Plataforma por la Sanidad Pública y el colectivo de vecinos de Langreo por la Sanidad Pública estaban convocados a una reunión a última hora de la mañana en el Hospital Valle del Nalón. "La urgencia de la reunión venía motivada por el anuncio irrevocable del cierre inminente hasta el dos de octubre de las urgencias del centro de salud de Riaño ante la falta de personal", aseguró David García, portavoz de los vecinos.

La respuesta de las dos plataforma fue inmediata, un "no" rotundo. La tensión subió en el encuentro cuando los vecinos dijeron que no se iban a levantar de la mesa hasta encontrar una solución y el compromiso por parte de las autoridades sanitarias de que no se cerrarían las urgencias de Riaño. "Tras momentos de tensión, en los cuales el Gerente y la Directora de Atención Sanitaria hicieron el ademán de levantarse de la reunión ante nuestra posición de fuerza de buscar una solución, ambas plataformas han realizado una propuesta que pasa por el no al cierre de las Urgencias y sí a buscar alternativas con diálogo y coherencia", explicó David García.

Tras más de dos horas y media de reunión, "los responsables de la Gerencia han quedado en estudiar la propuesta y antes de las 14.00 de este miércoles dar una contestación". Los vecinos lo tienen claro "en caso de que la respuesta sea negativa y les hemos advertido que inmediatamente iniciaremos movilizaciones con el fin de revertir la situación de cerrazón mostrada por su parte". "La pelota está en su tejado. El tiempo corre en contra de ellos", aseguró el representante vecinal.

Barros y La Hueria

En el encuentro, los vecinos arrancaron algunos compromisos. Según explicó David García, los responsables sanitarios se han comprometido a revertir "en años venideros" los recortes horarios en los centros de salud de Barros y La Hueria Carrocera. Además, "hay "compromiso real de solucionar la semana que viene la penosa situación de falta de personal en el servicio de rehabilitación del Hospital Valle del Nalón". Otra de las denuncias vecinales en las últimas semanas era la insalubridad y la falta de seguridad en el centro de salud de Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio. "Se han comprometido a solucionarlo de inmediato", apuntó el portavoz vecinal que aseguró que desde la gerencia se les aseguró también que se trabajaría en reajustar las plantillas tanto de atención primaria como del hospital de referencia.

En lo que sigue habiendo discrepancias, reconocieron desde la plataforma, es en las listas de espera que llevan tiempo denunciando.

Movilizaciones

Para David García, "ha quedado claro que los pacientes somos el último escalón y que nadie se pone en nuestro lugar" por lo que tienen claro que "sólo nos queda la calle, la movilización y la reivindicación como efecto para revertir la mala praxis que tenemos en la sanidad pública en el Valle del Nalón."

"Desde ambas plataformas pedimos apoyo ante el escenario que nos podemos encontrar mañana a partir de las 14 horas. No descartamos nada y por ello las siete personas que estábamos en la mesa así lo trasladamos", concluyó el portavoz de los vecinos de Langreo en defensa de la sanidad pública.

La plataforma lleva años luchando por una mejora en las condiciones de atención sanitaria en el valle con concentraciones periódicas y hasta con encierros en el centro de salud de La Felguera.