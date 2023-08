Ruedan cabezas en el PSOE de Mieres: La debacle electoral del 28M provoca la dimisión en bloque de la ejecutiva local

La crisis que viene atravesando el PSOE de Mieres desde la irrupción en el escenario político local de Aníbal Vázquez con IU, lo que les ha llevado a perder las últimas cinco elecciones y caer paulatinamente en el número de concejales en el Ayuntamiento, se ha saldado hoy con la dimisión en bloque de toda la Comisión Ejecutiva Local. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, dentro del partido había un movimiento crítico que demandaba una renovación en la dirección de la agrupación, y aunque se preveía que la secretaria general, Ana González Cachero, dimitiese tras el verano, la decisión se ha precipitado, y tanto ella como todo su equipo han dejado sus cargos con carácter irrevocable.

Señala la Ejecutiva del PSOE mierense en el comunicado en el que hacen pública su dimisión, y que enviaron ayer en forma de carta a los afiliados, que "los resultados de las pasadas elecciones municipales celebradas el 28 de mayo, en las que el socialismo en Mieres ha perdido un concejal, fueron el detonante de esta decisión que ahora se materializa". No dejaron antes sus cargos, apuntan, por responsabilidad ante la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. "Se decidió permanecer en los cargos, abordar las tareas relacionadas con las elecciones y alcanzar un buen resultado en las mismas, como así ha sido", indican.

En este sentido, la dirección del PSOE en Mieres explicó que "una vez celebradas las elecciones generales y finalizado todo el proceso electoral inherente, en la reunión celebrada el pasado 26 de julio hemos decidido presentar la dimisión con carácter irrevocable una vez celebrado, el jueves 3 de agosto de 2023, el Comité Autonómico de la FSA-PSOE". De esta forma, señalan, "se inicia un nuevo periodo hasta las próximas elecciones locales y debe de ser una nueva Comisión Ejecutiva la que acompañe desde el principio a los compañeros y compañera que integran el grupo municipal socialista, al que deseamos mucha suerte en su labor de oposición".

A comienzos de esta misma semana, este diario ya apuntaba el malestar de muchos militantes con el recorrido del partido durante los últimos años. Y es que ya esperaban la dimisión de Cachero tras las elecciones municipales, en las que no solo IU les superó con enorme solvencia, sino que por primera vez, perdieron en votos con el Partido Popular. Entre los militantes hay varios reproches hacia Ana González Cachero. Por un lado, la elección del candidato a las municipales, ya que entendían que Raúl Moro no era la persona idónea, y que "estuvo muy lejos de ilusionar al votante, más bien lo contrario". Por otra parte, también censuran a la secretaria general por "no haber unido al partido" después de las fractura que sufrió en las primarias de 2017. Y como tercera crítica, y no menos importante, los afiliados consultados por este diario reprochaban a la ya ex secretaria general que se hubiera volcado en su puesto como diputada regional, dejando de un lado sus responsabilidades al frente de la Agrupación Socialista de Mieres, una de las cunas del socialismo asturiano.

Tampoco hay buenas palabras de las bases socialistas de Mieres para la Federación Socialista Asturiana (FSA), ya que entienden que desde Oviedo se ha dejado de lado a la agrupación mierense, si bien desde la FSA señalan que Mieres ha recibido el apoyo que ha solicitado, "ni más ni menos", lo que viene de alguna forma a confirmar la dejadez de la secretaria general saliente con la agrupación.

Ahora se abre en el PSOE mierense un nuevo escenario, en el que se deberá conformar una Ejecutiva fuerte y unida, que trate de formar un equipo y una lista que pueda al menos competir con IU en las próximas municipales, y no seguir cayendo en picado como ocurre desde 2011.