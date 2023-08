Bustiello quiere subirse al tren turístico

Bustiello quiere subirse al "tren minero". La Plataforma "Salvemos el Sanatorio" de Bustiello ha mostrado su apoyo al proyecto de la asociación cultural y minera "Santa Bárbara" para la recuperación del tren turístico Aller-Trubia, que se completará con una antigua máquina de vapor. La entidad vecinal de Bustiello propone, además, una parada en el emblemático poblado: "Nos entristece que este proyecto no avance", apuntaron.

Lleva ya más de un año en vía muerta. La asociación "Santa Bárbara" elaboró un plan en profundidad para el aprovechamiento lúdico de un trazado férreo de 55 kilómetros. Las vías por las que, antaño, viajaba el carbón de las minas. El itinerario cuenta con cuatro puentes de cierta longitud y 23 tramos de túneles. Un proyecto ambicioso que, el año pasado, consiguió un compromiso del Principado y Renfe. Las primeras pruebas estaban previstas para la primavera de 2022.

El tren no arrancó y, ante esta falta de respuesta, "Santa Bárbara" puso hace unos días otra propuesta sobre la mesa: hacer un primer viaje para dar un empujón a la iniciativa. Como la vieja locomotora no está homologada, propusieron que estos viajes de prueba se cubrieran con un tren de diésel.

Ni Renfe ni el Principado han respondido, de momento, a esta última propuesta –que sí cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de la comarca del Caudal–. Ahora suma el respaldo de la entidad en defensa del patrimonio de Bustiello. "Apoyamos a la asociación ‘Santa Bárbara’ por todos los esfuerzos que están haciendo para que el tren de la minería vertebre el valle como hacía en los tiempos pasados de la minería", concretaron desde la plataforma.

Un esfuerzo que, matizan, no se está viendo recompensado. Según los responsables de la plataforma, "nos entristece pensar que un tren que traería nueva vida al Poblado minero de Bustiello, y por añadidura a Mieres, no avanza porque algunas partes implicadas no lo comprenden como un proyecto común sino como partes de beneficio particular". "Es hora de que todas las partes implicadas dejen de buscar sus intereses propios y trabajen por un objetivo común", añadieron.

Reconocen que su "interés" es, en parte, "egoísta". "Egoísta porque creemos que una parada del tren en Bustiello traería un importante impulso al valor histórico y turístico de Bustiello". Y esto, a su vez, ayudaría a "impulsar las inversiones que esperamos desde hace tiempo para que el Sanatorio de Bustiello recupere una vida que merece y que daría gran valor a todo proyecto que en la zona busque un turismo de calidad".

Los responsables de la plataforma destacan que están del lado de todas las iniciativas que "puedan traer riqueza y empleo". Desde su punto de vista, este objetivo debería mover a todas las instituciones implicadas: "Tanto el Adif como el Principado de Asturias, además de los ayuntamientos de la zona". Incluyen al de Oviedo que, hasta ahora, no ha mostrado su apoyo al plan. Más allá de las administraciones, hacen un llamamiento social: "Creemos que es obligación de los asturianos y asturianas defender su historia y patrimonio", concluyen.