El PP de Aller critica la "falta de personal" en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Afirman que el servicio solo cuenta con una trabajadora social, a pesar del anuncio público de "que se había pedido otra trabajadora social al Principado de Asturias". Van más allá y apuntan que el área "lleva años cojo". "Ahora es más peliaguda la situación porque no se cubren las vacaciones de la única trabajadora social. Así, se deja de dar un servicio tan necesario para nuestros mayores y para algunas familias".

Los populares hicieron referencia a que el Alcalde (Juan Carlos Iglesias, PSOE) "se ha subido el sueldo porque presume de economía saneada aún sabiendo que no es así". "No sabemos cómo va a explicar a los alleranos ahora que no se contrata personal". "Queda demostrado que es porque a él no le parece importante el servicio o directamente porque no sabe gestionar lo que tiene entre manos", concluyeron.