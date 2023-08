La nueva estación de Pola de Lena avanza un paso con la contratación del diseño

El Administrador de Infraestructuras (Adif), órgano dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha contratado la redacción de la nueva estación en Pola de Lena. Se hará cargo de esta esperada actuación la ingeniería WSP Spain, por un total de 417.815 euros (el presupuesto base de la licitación fue de 536.348 euros). La remodelación de la estación, con más de cuatro millones de presupuesto, incluye un nuevo edificio y la mejora de los accesos al inmueble.

Es una actuación muy esperada en el municipio. La Alcaldesa lleva ya años reclamándola: "El inmueble actual cuenta con problemas por el paso del tiempo; además de una notable falta de accesibilidad para las personas con movilidad reducida", afirmó Gema Álvarez (IU). El contrato del Adif se presentó a la mesa de licitaciones bajo el epígrafe "Servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos para la reforma y ampliación de la estación Pola de Lena".

Como incluye la consultoría y asistencia técnica durante la ejecución del proyecto, cuenta con un plazo de 47 meses. La obra en el edificio de Lena será de envergadura. Incluye la construcción de un nuevo edificio de viajeros, también la reordenación del interior del edificio histórico y sus instalaciones. Se completará con la reforma del aparcamiento "con criterios de eficacia y sensibilidad con el entorno residencial", señalaron desde el Adif.

La accesibilidad es una de las preocupaciones del Administrador de Infraestructuras. Habrá una "transformación" de espacio frente a la estación mediante una plaza que facilitará los tránsitos peatonales y rodados. En concreto, está previsto proyectar espacio de aproximación con vistas sobre la localidad e integrando el acceso a la base de mantenimiento existente y a la pasarela que tiene previsto desarrollar el Ayuntamiento de Lena para completar el proyecto del Administrador de Infraestructuras.

Ascensores

Esta es otra de las claves de la modernización del entorno para la llegada de la Alta Velocidad a Asturias. Se trata de la construcción de unos ascensores, con pasarela, para comunicar la plaza Alfonso X el Sabio con la estación. A día de hoy, estas dos zonas –las más transitadas de la capital del concejo de Lena– están conectadas con unas escaleras empinadas que dificultan el acceso a las personas con movilidad reducida, con carritos de bebés o en silla de ruedas. "Ha sido una larga negociación, pero finalmente hemos logrado esta mejora para nuestro concejo", destacó la Alcaldesa.

Son buenas noticias, pero tardarán en llegar. De hecho, la construcción de la estación saldrá a licitación con un plazo mínimo de tres años (no se ha cerrado porque el proyecto de ejecución aún no se ha redactado). No obstante, el Ayuntamiento maneja ya infografías de cómo será ese nuevo acceso y también las nuevas instalaciones para la nueva estación en la capital del concejo.

La Alta Velocidad, salvo contratiempos, llegará a Lena antes que estas nuevas instalaciones. Según ha podido saber este diario, está previsto instalar "de forma provisional" –en palabras del propio Adif– unos barracones que ampliarán temporalmente el antiguo edificio de la estación de la Pola. También está previsto acondicionar un inmueble prefabricado para dotar a las instalaciones de más aseos (la estación actual cuenta con dos, uno para hombres y otro para mujeres). En cuanto al trazado y los equipos anexos, como adelantó este diario, ya se han instalado las pantallas acústicas.