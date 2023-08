La Guardia Civil investiga el ataque a un autobús en Laviana, que el gobierno local desliga de las fiestas: "Esto no es El Bronx"

La Guardia Civil recaba pistas y testimonios para esclarecer la autoría de los destrozos ocasionados en la noche del pasado sábado en un autobús en Pola de Laviana, localidad que estos días celebra las fiestas de la Virgen del Otero. El gobierno local lavianés desligó este lunes el ataque vandálico de los festejos patronales y expuso que, según las informaciones que manejan en el Ayuntamiento, el origen de lo ocurrido con el autobús se debe a otro "conflicto", que evitaron precisar. La Guardia Civil, por su parte, no quiso entrar en detalles y se limitó a explicar que "los hechos se están investigando".

El ataque al autobús, que sufrió un especial ensañamiento ya que casi todas sus lunas aparecieron rotas, se produjo en una noche en la que también se registaron peleas, apareció roto un cristal de una ventana del Ayuntamiento y vecinos de quejaron de la presencia depersonas en sus portales drogándose y haciendo sus necesidades. Una crítica a la que se sumó Foro, que demandó incrementar la plantilla de la Policía Local para mejorar la seguridad en el concejo y contar con agentes municipales por las noches.

Pablo Vázquez, edil de Festejos de Laviana, condenó los incidentes ocurridos, pero lamentó que "se esté dando una imagen de Laviana que nada tiene que ver con la realidad. Desde determinados sectores o por un interés político parece que se quiere hacer ver que Laviana es El Bronx y no es así. No es justo que se dé esa imagen".

Vigilancia noctuna

También aseguró el concejal lavianés que "parece que se está poniendo en tela de juicio la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hacen un trabajo excelente. Es cierto que no hay Policía Local por las noches en el concejo, porque el coste sería inviable. Pero el servicio nocturno está cubierto por la Guardia Civil", remarcó el concejal, que abundó en su argumentación: "El hecho de que no haya Policía Local por las noches no es nuevo. Llevamos así muchos años y hay que entender que, para un concejo como el nuestro, con el presupuesto que tenemos, supondría un coste enorme asumir turnos durante las 24 horas del día".