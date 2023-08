Demasiadas copas, intoxicaciones en menores y falsos "mitos": la radiografía del consumo de alcohol en la comarca del Nalón

Olvídense de las "bondades" de una copita de vino al día. El gerente del área sanitaria del Nalón (nombrada área sanitaria VIII), Bernabé Fernández, asegura que "no hay cantidad de alcohol inofensiva". Lo dice tras conocer los estudios de consumo en la comarca, que no son nada halagüeños. Uno de cada cinco vecinos bebe en exceso, según los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante el último año, el hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo), atendió a treinta y un personas por dolencias directamente relacionadas con el alcohol –intoxicaciones y síndrome de abstinencia–. Esta cifra no incluye otras enfermedades que podrían derivarse del consumo, como algunos tipos de cáncer.

Bernabé Fernández dio a conocer estos datos en un reciente encuentro con los responsables y usuarios de la entidad Alcohólicos Anónimos en Langreo. Señaló que se han extendido "mitos" y "falsas creencias" sobre el consumo de alcohol que han "confundido" a la sociedad. Lo cierto es que esta sustancia, apuntó, está relacionada con graves problemas de salud como algunos tipos de cáncer, obesidad y diagnósticos de salud mental. Ni qué decir tiene el riesgo de caer en la adicción. El consumo en la comarca es "preocupante". "Uno de cada cinco vecinos beben en exceso, según las últimas encuestas que manejamos", añadió. ¿Qué es beber demasiado? Se establece como exceso el consumo de cuarenta gramos diarios para los hombres y trece gramos de alcohol todos los días para las mujeres. En bebidas: un hombre bebe demasiado si consume más de tres cañas de cerveza al día (de 330 mililitros cada una); las mujeres exceden el límite si beben más de una caña y media. Preocupación La preocupación de los sanitarios se ha disparado también con los datos sobre ingresos en el hospital Valle del Nalón. La media de edad de las treinta y una personas que fueron atendidas con intoxicación o síndrome de abstinencia es de 48 años. Preocupan los menores; la mujer más joven atendida tenía 13 años en aquel momento. La mayor, 78 años. Las atenciones, en algunos casos, no se quedaron en el servicio de urgencias. Ocho personas que llegaron al hospital con el diagnóstico de intoxicación etílica o síndrome de abstinencia fueron derivadas a psiquiatría. Otras seis tuvieron que recibir atención en el departamento de neurología. Aún más grave; cuatro repitieron su ingreso y terminaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El acto en el que Fernández ofreció estos datos estuvo enmarcado en la programación por los 54 años de Alcohólicos Anónimos en el concejo de Langreo. Uno de los usuarios de la entidad compartió su experiencia: "Me levantaba con la mano temblando y tenía que agarrarme a la botella. Doy gracias de haber salido del infierno".