Más leña a la polémica por el uso turístico del embalse de Tanes. La patronal hostelera de Asturias (Otea) no se anda con rodeos: «Nos preocupa este tema», apuntó el presidente de la entidad, José Luis Álvarez Almeida. Les preocupa porque «llevamos años» reclamando la explotación de ese recurso y, ahora, se ha limitado inicialmente a quienes pertenezcan a la Federación de Piragüismo. Una situación que Otea quiere revertir y, por eso, solicita una reunión con todos los agentes implicados.

La polémica se encendió con unas declaraciones de la nueva consejera de Transición Energética, Nieves Roqueñí. La responsable regional destacó que «el uso recreativo del embalse de Tanes es algo que se aprobó en la legislatura anterior con un decreto, pero que tenemos que ser conscientes de que es un embalse que tiene un recurso que es de donde bebemos un 80 por ciento de los asturianos». Tanto los hosteleros del parque natural de Redes como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) reclamaron la explotación turística; como inicialmente se había previsto. Desde la Cámara de Comercio también se instó a «dialogar» entre las partes implicadas.

La respuesta de Otea, que anunció Almeida en un acto organizado en Olloniego, no deja lugar a dudas sobre su postura: «Nosotros (los hosteleros) llevamos muchos años pidiendo que sea navegable turísticamente», destacó. Solicitó, a renglón seguido, una reunión con todos los agentes implicados. En concreto, a cuatro bandas: los responsables de Otea, el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Caso y la Federación de Piragüismo.

Atractivos

«Asturias es una región llena de atractivos. Tenemos los Lagos de Covadonga, los Picos de Europa, las playas...», destacó Almeida. Y añadió: «Pero esto no significa que no queramos y no debamos seguir sumando atractivos a Asturias». El embalse de Tanes está llamado, aseguró, a ser «un atractivo más». «No podemos seguir llevando a la misma gente a los mismos sitios», concluyó el presidente de la patronal de hostelería.