La dirección de Izquierda Unida de Laviana ha mostrado su "enfado" con el Partido Popular y ha tachado sus declaraciones, sobre la liberación de una de sus ediles en el concejo tras el pacto de gobierno, de "oportunistas y demagógicas".

"La liberación de la concejala de Izquierda Unida no se ha llevado a cabo todavía y todos los grupos son conocedores de ello, por tanto Jose María González (portavoz del PP), no puede hablar de que esto afecte a ningún gasto porque conoce de primera mano la realidad". Piden al portavoz popular "que no engañe a los vecinos con mentiras".

“El gasto actual en el Ayuntamiento de Laviana en sueldos es el que había", dejaron claro. Y reiteraron: " Lo que está haciendo el Partido Popular es mentir a los vecinos del concejo". "IU lo único que pretende con el acuerdo es mejorar la calidad de vida de los vecinos y afrontar los problemas que existen en el concejo, siendo conocedores de que son muchos", han añadido.

Apoyos

Los vecinos, han señalado, "nos han dado más apoyo en las elecciones para que intentemos mejorar las cosas y eso estamos haciendo. De un día para otro es imposible". También desde Izquierda unida le preguntan al PP de Laviana "qué han hecho ellos en estos cuatro años para intentar cambiar las cosas". "Por eso, le pedimos que no trate de dar lecciones a los vecinos, y menos con mentiras", concluyeron.