El Descenso Folklórico del Nalón es una de las festividades asturianas –y también nacionales– más icónicas del verano. Se inició en el año 1968 gracias a un grupo de amigos que se atrevieron a bajar el río disfrazados. Las peñas y sus embarcaciones son el alma de la fiesta, aunque esta no sería posible sin el empuje de la organización, que hace dos años asumió el Ayuntamiento de Laviana, ni sin el apoyo de todos los vecinos del concejo de Laviana. Los visitantes que se acercan al concejo para disfrutar del descenso llenan las calles, los comercios, los locales hosteleros y también los alojamientos de Laviana, contribuyendo a hacer de este evento un gran revulsivo económico y turístico.

Para la Concejalía de Comercio, Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Laviana es "un orgullo" y una "gran responsabilidad" haber asumido la organización del Descenso Folkórico del Nalón, sabedora de la importancia de esta fiesta. Pablo Vázquez, concejal de Comercio, Festejos y Turismo, se expresa en la misma línea: "Ha costado mucho llegar hasta aquí, por lo que nunca dejaremos de agradecer a todas aquellas personas, tanto las que están como las que no, que han puesto su granito de arena para que nuestro descenso fuese declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2020". El edil, además, avisa de que, desde el Ayuntamiento, no se dejará de trabajar "en pos de seguir mejorando día a día el Descenso Folklórico del Nalón". De hecho, se pretende que el descenso llegue a convertirse en "Fiesta de Interés Turístico Internacional". Va camino de lograrlo, pues este año espera superar el récord, entre participantes y visitantes, de más de 40.000 personas.

El alcalde de Laviana, Julio García, también tiene palabras de reconocimiento para todo aquel vinculado, en mayor o menor medida, al Descenso del Nalón. "Me siento muy orgulloso de cada peña, de cada participante, de cada colaborador y patrocinador, de los vecinos de Laviana, de los que están siempre y de los que guardan sus vacaciones para venir, de los que las utilizan para preparar las embarcaciones, de los que descienden por el río Nalón o por el camino, de las personas que no pueden bajar porque forman parte del equipo organizador, de salvamento, de limpieza, de seguridad, etc.". Y es que este 19 de agosto será "el día de todos los lavianeses", tal y como afirma el alcalde.

Este año, las embarcaciones estarán colocadas en sus puestos de salida desde las 13.30 horas, para disfrute de participantes y visitantes, así como para facilitar la labor del jurado a la hora de evaluarlas. El desfile, por su parte, arrancará a las 15.00 horas. Quienes acudan al descenso también podrán disfrutar del We Love Festival, que se celebra durante el viernes, día 18, y también el sábado, mismo día en que tiene lugar el descenso. El festival de música será el complemento perfecto y contribuirá a generar el mejor ambiente de cara al carnaval acuático del Nalón.

Los astilleros, como popularmente se conoce al espacio que emplean muchas de las peñas para construir las embarcaciones y que ocupa las inmediaciones del recinto ferial, cedido por el Ayuntamiento de Laviana, están llenos de personas ultimando los preparativos de las embarcaciones. También se trabaja a destajo en numerosos bajos, praos, etc. para intentar lograr, este sábado a las 00.00 horas, alzarse en el quiosco de música con La Sopera y La Soperina, el reconocimiento para las embarcaciones de los más pequeños. Después de la entrega de premios, la Chirigota "La Santoña", venida desde Cádiz, animará las calles y establecimientos de Laviana y celebrará el triunfo con la peña ganadora. Además, recordará que restará un año menos para gritar de nuevo: "Y si llueve, que llueva".