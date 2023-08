Llegar a los 90 años en la casa del pueblo: así es la vida de los mayores independientes en la zona rural

Escribirlo es fácil: Jesús González Alonso lleva dos décadas esperando a que le arreglen la entrada de su casa. Vivirlo es más difícil: tiene noventa años y se ha cansado de pedir, por escrito y de palabra, que se lo arreglen.

La historia de Jesús es la de muchos. Los problemas con los que se encuentran los que llegan a mayores, prácticamente independientes, en la zona rural. Puede ser una carretera -como es el caso-, o un problema de alumbrado público, o un perro que ladra sin parar. El caso es que, según profesionales del ámbito de servicios sociales en los valles mineros, "aún queda camino para atender correctamente a nuestros mayores. Tenemos que seguir mejorando, y más en las zonas de difícil acceso a los servicios". Un reto para un territorio, como las cuencas del Nalón y el Caudal, en el que uno de cada diez vecinos tiene más de ochenta años. Y en el que, según las últimas estimaciones, más de 9.000 personas siguen en su domicilio cuando llegan a ancianas.

Jesús González se levanta temprano y camina ágil. Espera a LA NUEVA ESPAÑA delante del portón de su casa, justo donde está el daño de la carretera. "Luego quieren que no dejemos los pueblos, ¿Cómo no va a marchar la gente?", clama. Quizás algunos piensen que no hay relación entre la grieta delante del portón de su casa y su independencia. Pero lo cierto es que prácticamente es la clave: actualmente, fruto de la “indiferencia e irresponsabilidad” de las administraciones -apunta Jesús González-, es “imposible” que una ambulancia acceda a su casa. Tampoco un camión de bomberos. Si nadie actúa, más pronto que tarde, él y su mujer se verán obligados a trasladarse.

Es justo lo contrario que recomiendan los expertos. Apuntan, desde distintas áreas de Servicios Sociales en los ayuntamientos de las Cuencas, que "actualmente se apuesta porque los mayores permanezcan en sus viviendas y en su entorno el máximo tiempo posible. Esto, siempre que las personas así lo quieran y que no resulte inviable para la familia”. El trabajo de las administraciones, apunta la trabajadora social, es "facilitar su calidad de vida".

¿Realmente se facilita? Dice Jesús González que él cree que no. Al contrario. “Esto (señala al daño en la carretera) empezó ya hace veinte años, que se dice pronto”, afirma. En torno al 2000, las obras de ensanche de la calzada del valle del Río Negro terminaron por formar lo que entonces era un pequeño argayo en las inmediaciones del acceso a la casa del allerano. Empezó a pedir ya que se lo arreglaran, pero nada.

Y siguió con lo mismo. Durante estas dos décadas, asegura que ya ha llamado a todas las puertas. Sin éxito. “El Alcalde que teníamos antes me dijo que me lo iba a arreglar en unos días. Pasaron los años, y nada. Este que tenemos ahora, lo mismo. Vino por aquí y quedó en llamarme, pero no me llamó”. También lo ha intentado en la Dirección General de Carreteras y en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Tampoco hubo suerte.

Lo que para muchos es un argayo, para Jesús González es una amenaza a lo que tanto le costó conseguir. Cuenta que esa casa fue construida ya en los sesenta por sus padres. Y que luego él la heredó, y trabajó sin parar por matenerla. Fue vaquero, minero, transportista... Tiene noventa años esforzados. "Estoy bien y, mientras sigamos la mujer y yo bien, aquí estaremos".

Estadísticas

Cuando González dice que está bien, es cierto. Se le ve con muy buena salud, con una mente despierta y con una memoria envidiable. Su rango de edad -los de más de ochenta años- son los principales usuarios en las residencias de las Cuencas. Supusieron un 66 por ciento del total de residentes durante 2022: 582 de 881 personas mayores. También son los principales receptores de las ayudas a domicilio y otros apoyos a la dependencia en el total de prestaciones que, en los valles del Nalón y el Caudal, alcanzan ya las 5.971.

"Nos arreglamos para todo, nosotros. Pero la mi hija pasa mucho por la casa y también está muy pendiente", afirma Jesús González. Todo lo lleva a la carretera, es una preocupación que sostiene todo el día sobre los hombros: "Nos ayuda a presentar los escritos, a reclamar... Pero nada, ni caso". También le apoya "Chusín García, el de la asociación de vecinos" y algunos políticos, como el concejal Juan Antonio del Peño (Vox). El resto, dice encogiéndose de hombros, "nada de nada". Se despide: "Oye, escribe bien claro que yo no me voy a morir sin ver esta carretera arreglada".