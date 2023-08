Arranca el "juicio" del Descenso del Nalón: los capitanes dan sus versiones al jurado

En cualquier plataforma de televisión que hoy en día casi todo el mundo tiene en su casa no faltan las series sobre juicios, generalmente americanas. Pues igual que en estos episodios, lo ocurrido el sábado en el Descenso Folklórico del Nalón, en el que más de la mitad de las embarcaciones decidieron no bajar por el río por la teórica falta de agua, también tendrá que dilucidarse como si fuera en un juzgado. No habrá abogados, eso sí, pero sí que habrá testigos, pruebas y un jurado. Y una vez se lleven a cabo toda la "instrucción" del caso, el tribunal tomará una decisión sobre quien se llevará la codiciada "Sopera".

El Gobierno local de Laviana confirmaba a este diario que ya se había puesto en contacto con varios capitanes de embarcaciones para que dieran su versión de lo ocurrido y como vivieron ellos y ellas la anómala situación, que no había ocurrido en los 54 años de vida de la fiesta lavianesa. "Vamos a intentar hablar con todos entre hoy y mañana, y cuanto antes tener toda la información para que el jurado tome una decisión", señalaba Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana. La retahíla de testigos no será el único material con el que cuente el jurado. También se han solicitado ya informes a Cadasa, Confederación Hidrográfico y a la eléctrica que gestiona el pantano de Tanes para obtener datos preciosos de cuanta agua soltaron y a que hora lo hicieron. Unos documentos que el consistorio lavianés espera tener "cuanto antes" para ponerlos en manos del jurado y que cuenten con la mayor parte de datos posibles. Y es que el "caso del Descenso" tiene muchas incógnitas por despejar para poder ser resuelto con justicia. Porque lo que tenía que ser la fiesta de Laviana por antonomasia quedó deslucida cuando más de la mitad de las embarcaciones se quedaron en tierra al decidir sus capitanes, tras más de una hora de reuniones improvisadas y conversaciones entre unos y otros que no había caudal suficiente en el río Nalón para meter las carrozas. Además, cuando acabaron de tomar la decisión de si bajar o no, ya eran pasadas las ocho de la tarde, lo que hacía inviable que todas las carrozas que quedaban por meterse al río, más de una veintena, lo hiciera de día y con luz. Como rezan las sentencias judiciales, lo que ahora mismo se puede dar como "hechos probados", es que el desfile desde Pola de Laviana salió puntual como casi nunca. Eran las tres de la tarde cuando la primera carroza comenzó el desfile. Y para poco más de las cinco de la tarde, los primeros que iban a a bajar el río, la peña "Los del XIV", estaban en puente D’Arcu. Y a esa hora, no bajaba agua suficiente, lo que hizo que tardaran casi hasta las seis de la tarde en meter su troncomóvil en el Nalón. Los siguientes en bajar, la peña "Los agarraos", se metía al agua a las 18:08, y el río ya bajaba con más caudal. Y así hasta que llegaron a la peña número 15, de Tolivia, que fueron los primeros en no bajar. Al resto de la historia le tendrán que poner luz los testigos y las pruebas. Porque no habrá condenados ni absueltos. Pero una Sopera espera llegar a su dueño.