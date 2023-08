La pista cubierta de tenis de Riaño, en la que se forman 65 niños, no estará lista para el inicio del curso

Los responsables del Club de Tenis La Felguera mantuvieron hoy una reunión con el alcalde, Roberto García, y con el edil de Deportes, Pablo Casal, para mostrar su preocupación por la situación de la pista del polideportivo de Riaño, que "ha quedado muy deteriorada por las obras realizadas en la instalación y no estará lista para el inicio de las clases en septiembre", señaló Enrique López Aller, presidente de la entidad.

El club langreano, que forma a 65 chavales de entre 6 y 16 años y que viene utilizando en los últimos años las pistas exteriores del polideportivo, denunció días atrás, al acercarse la entrega de la obra y cuando su retorno a Riaño era inminente, que una de las dos pistas que solían utilizar tiene la superficie «inservible» para jugar por la presencia de «cientos de pequeños agujeros» causados, afirman, porque era la zona utilizada para almacenar la maquinaria durante las obras de instalación de la nueva cubierta.

"Las clases empiezan el 4 de septiembre y para esa fecha ya no vamos a llegar, pero somos pesimistas porque si hay un pleito con la empresa adjudicataria podria demorarse mucho más", señaló el máximo responsable de la entidad, que también imparte clases a 16 adultos. "No tememos que no haya forma de acreditar cómo estaba la pista antes de las obras, pero está claro que cuando nosotros la dejamos estaba en perfectas condiciones y ahora se encuentra impracticable".

La idea del club es utilizar de forma provisional, como ya vino haciendo en los últimos meses, la pista de la Sociedad La Montera, en Sama, y la del colegio Eulalia Álvarez, en La Felguera, que "no dejan de ser un parche pero es lo que ahora mismo tenemos".

Reclamación

El gobierno local, por su parte, aseguró que sigue trabajando para solucionar la situación. Tras la reunión, el edil de Deportes, Pablo Casal, se ciñó a lo expresado días atrás por el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, que aseguró que «al parecer hay problemas en el estado final de la ejecución de la obra. Si es así se valorará por los técnicos municipales a efectos de la recepción de la obra. Habrá una valoración y una exigencia a la empresa para que finalice conforme al contrato», remarcó el edil.