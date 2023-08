A tiros contra la velutina: Protección Civil de Mieres acaba con más de 200 nidos en lo que va de verano, algunos a disparos

Desde hace un par de años, la avispa velutina se ha convertido en un quebradero de cabeza. La potente picadura de este insecto, que en los peores casos puede terminar en un desenlace fatal, hace que muchos vecinos se alarmen nada más que ven un ejemplar. Y este verano, en el caso de Mieres, están volviendo proliferar. Por ello, desde la concejalía de Protección Civil, que dirige Marcelino Estrada Lada, están eliminando decenas de nidos que van a apareciendo por el concejo. Una brigada especializada es la encargada de fulminar estos nidos con tres métodos: explosivos, disparos con perdigones envenenados, o directamente fumigándolos y quitándolos.

"Es a día de hoy el servicio que más tiempo nos está ocupando", reconoce el edil, que apunta a un incremento de los nidos durante este periodo estival. "Hay más nidos, y hay que ir eliminándolos poco a poco", apunta.

Hasta la fecha, se han surpimido 220 nidos. Pero el combate no es solo contra los nidos. Esa es la raiz del problema, pero no el único, porque muchos ejemplares no están en los nidos cuando los miembros de Protección Civil, que tiene una brigada especializada, los eliminan. A esos ejemplares sueltos hay que cazarlos con trampas. Y por Mieres han colocado centenares de ellas. A nivel particular, muchos vecinos e incluso negocios de hostelería tienen en sus terrazas dispositivos caseros para tratar de dar caza a la velutina. En total, durante la temporada de trampeo se cazaron más de 9.000 insectos.

La picadura de la avispa asiática o velutina, cuya nomenclatura a nivel cienfífico es "Vespa velutina", genera entre la población y los médicos especialistas una gran preocupación. Es una especie invasora procedente de Asia. Su picadura genera grandes problemas de salud, e incluso se han comercializado diversas vacunas y medicamentos específicos únicamente para los casos de picaduras de la velutina. Durante los últimos años ha tenido una rápida expansión por Europa, y concretamente por el Norte de España. En Mieres se han armado, tanto de paciencia como textualmente, para combatir a esta especie.

Con la base en el recinto ferial de Santullano, la brigada antivelutina de Mieres, está compuesta por tres miembros, al menos los más activos. En total, una decena de voluntarios llegaron a hacer el curso para manejar este problema con seguridad. Uno de ellos es Miguel Ángel Pérez. Su última jornada retirando y envenenando nidos concluía con seis cazas. Muestra en su móvil su última intervención: una colmena en un garaje en Vegadotos. Explica que para terminar con estas velutinas, utilizo un spray para fumigar el nido desde la entrada de las avispas y lo taponó. "Cuando dejan de zumbar es que ya están muertas", explica. Después retiró el nido, lo refumigó, y lo metió en una bolsa para su destrucción.

Pero no siempre los nidos están "tan a mano". En ocasiones, la brigada antivelutina de Mieres tiene que usar explosivos con una pértiga para volar los nidos. Y en otras, prácticamente cazan a las avispas. Y es que usan unas escopetas con mira telescópica, al más puro estilo de los cazadores. Eso sí, las armas son de perdigones. Pero los proyectiles están modificados. El perdigón se coloca dentro de un trozo de una pajita -como las que se pueden encontrar en cualquier bar- que se rellena con veneno. El proyectil impacta contra el nido, lo envenena, hace que las avispas mueran, y a partir de ahí ya se pueden retirar.

Marcelino Estrada se muestra muy orgulloso del trabajo de los voluntarios. "Es gente que no cobra un duro, que va a hacer este trabajo que no es fácil ni agradecido, y lo hacen con pasión", señala el concejal, que además agrega que intentan actuar a la mayor brevedad, aunque no siempre es posible. "Mucha gente en vez de avisarnos a nosotros, a Protección Civil de Mieres o al propio Ayuntamiento, llama al 112, al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, y eso al final suele retrasar las intervenciones", explica.

Lo que está claro es que la guerra entre Mieres y la avispa asiática está declarada, y de momento, el arsenal de la brigada mierense va resultando vencedora.