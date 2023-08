El estudio para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio en Langreo se aplaza dos años

El nuevo gobierno local de Langreo (IU) dejará aparcado, al menos de momento, el plan para estudiar la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. La decisión llega al estar en fase de licitación la asignación del servicio, una medida que ya había adoptado el anterior ejecutivo municipal socialista. El contrato tiene una vigencia de dos años con lo que no será posible, al menos hasta que expire, valorar que el propio Ayuntamiento de haga cargo de la prestación del servicio.

Así lo explicaron responsables del gobierno local. "De momento está parado porque no tiene mucha lógica hacer un estudio ahora, con los datos actuales, que quizá no nos sirva para dentro de dos años. El contrato está en licitación porque es un trámite que ya dejó en marcha el anterior gobierno local. No se puede hacer nada aún porque es una puerta que, de momento, está cerrada", argumentaron los responsables municipales.

Una de las propuestas de IU en la campaña, según se reflejó también en una reunión mantenida con la cúpula de CC OO del Nalón, fue estudiar la viabilidad de la municipalización de la ayuda a domicilio en el concejo.

No obstante, al tratarse de un trámite que ya estaba encarrilado, el Ayuntamiento de Langreo licitó a principio del verano el servicio de ayuda a domicilio para los dos próximos años por un importe de 4,2 millones de euros. Ese servicio de ayuda a domicilio llega actualmente en Langreo a medio millar de personas y el de teleasistencia a una cifra similar. El Consistorio, que financia el programa junto al Principado, es la entidad encargada de asignar su gestión.

El programa de ayuda a domicilio está destinado a personas o unidades familiares que cuentan con dificultades para la realización de las actividades elementales de la vida diaria. A estos vecinos se les ofertan cuidados de carácter personal y doméstico mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia en el entorno habitual. Entre sus objetivos se encuentra también favorecer la participación del usuario en la vida de la comunidad. Se atienden situaciones coyunturales de crisis personal o familiar que afecten a la autonomía personal o social y se colabora con las familias en la atención a las personas dependientes.

Los beneficiarios son personas que tengan "reconocido el derecho al Servicio por la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia; personas mayores de 70 años y con dificultades en su autonomía personal y hayan iniciado la solicitud de valoración de grado de dependencia; personas con discapacidad reconocida y que afecte significativamente a su autonomía personal, sea cual sea su edad; los menores cuyas familias no pueden proporcionarle el cuidado y atención en las actividades básicas de la vida diaria que en su propio domicilio requieren; personas incluidas en programas de servicios sociales municipales, que de forma temporal precisen esta prestación como parte necesaria de su tratamiento social".

Horarios

Los horarios son flexibles y diurnos de 07:00 a 22:00 horas. "De forma excepcional y por causa justificada y fundamentada podrá comenzarse antes o después de este horario, a propuesta de Servicios Sociales. Los fines de semana y días festivos se comenzará a prestar el servicio a partir de las 9:00h a excepción de petición expresa por parte de la persona interesada o familiares de la misma de que se preste con anterioridad a esa hora a los Servicios Sociales. El tiempo mínimo de prestación del servicio no será inferior a 30 minutos a no ser en casos muy puntuales", explica el pliego de condiciones.

El gobierno local sí está estudiando ya la "viabilidad" del proyecto de pisos tutelados para la integración de personas "sintecho", o en dificultad para el acceso de vivienda. Se trata de un proyecto planteado en el anterior mandato. La situación requiere de una respuesta ya que, según el último informe de Cáritas, más de trescientas familias recibieron ayudas el año pasado para la habitabilidad.