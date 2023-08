El Descenso Folklórico de Laviana más largo ya tiene campeón: "El Otero Team" gana tras una semana de deliberaciones

Una semana se ha tardado en conocer el nombre de los ganadores de la última edición del Descenso folklórico del Nalón, la número 54, celebrada el pasado día 19 de agosto. Fue ayer domingo, al filo de las dos de la tarde, cuando el concejal de Festejos, Pablo Vázquez, anunciaba que la peña "El Otero Team", con su carroza "Rico, rico y con fundamento", una recreación del popular cocinero Carlos Arguiñano preparando una fabada, se hacía con la Sopera que les acredita como ganadores del Descenso.

La satisfacción de los ganadores era mucha "después de una semana muy dura para todos los que amamos el Descenso porque ha sido muy triste para la imagen de la fiesta", reconocía Héctor Suárez, portavoz de la peña ganadora.

En el Descenso de este año había inscritas un total de 39 embarcaciones, 4 en la categoría soperina (infantil) y 35 en la categoría sopera, de las que 29 optaban al galardón y las 6 últimas no competían por el premio, como lo habían manifestado en la solicitud de inscripción al renunciar a bajar por el río (uno de los requisitos exigidos). Al final solo bajaron el Nalón las cuatro embarcaciones infantiles y 10 de las 29 que optaban a la sopera. Eso provocó una gran polémica que llevó al jurado a pedir diferentes informes que han sido analizados a lo largo de la semana y que concluyeron con la decisión de descalificar a las peñas Tolivia, LDP y Llorío "por mantener una actitud entorpecedora en el momento de acceso de las embarcaciones al río". Se dijo que no había agua suficiente en el Nalón y que además no daba tiempo a llegar a la Chalana con luz. El jurado negó todo esto.

Pablo Vázquez resumió las actas elaboradas por el jurado tras todas las reuniones mantenidas a lo largo de la semana. "El cien por cien de lo capitanes de las embarcaciones que bajaron el río declararon que ellos encontraron el río en condiciones. Los once socorristas que estaban en el río dijeron que estaba en condiciones. Los informes de Cadasa son concluyentes y afirman que a la hora del Descenso había caudal suficiente. Las fotos y los vídeos demuestran que había agua", enlazó. Respecto a los horarios y la falta de luz, Vázquez mantiene que ocurrió "algo parecido" y que "en los vídeos y la retransmisión en directo de la televisión autonómica se puede ver que si se hubiera avanzado con normalidad había tiempo también". El edil afirma que no entiende la polémica generada pero reconoce que "los capitanes hablan de una gran confusión que generó una especie de psicosis que acabó de una forma triste".

A eso se refería el portavoz de los ganadores que subrayó que lo que a ellos les gustaría "es que se nos valorase como eso, como ganadores del Descenso, no por haber bajado el río cuando otros no lo hicieron. Creo que éramos de los favoritos aunque hubiesen bajado todas las embarcaciones".

Impedimento

Ni la supuesta ausencia de agua el día del Descenso y ni el exceso de agua por la lluvia que cayó este domingo en Laviana durante la entrega de premios, logró quitar un ápice de alegría a los ganadores. El jurado apuntó que no bajar el río no es motivo de descalificación para optar a la sopera pero sí es un impedimento importante ya que no se puntúa esa parte. No se pudo puntuar el estado al llegar a la Chalana y la folixa al bajar el río a un total de 19 embarcaciones que optaban al premio.

Al final ganaron "El Otero Team" y en segundo y tercer lugar quedaron las peñas "El Chalanín" y Boroñes, respectivamente. El premio infantil, la soperina, fue para la peña "Tilla" y su embarcación "La gaitera de Tillalín".