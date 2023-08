Educación asegura que no puede poner en marcha la ruta de autobús escolar en Tuilla que reclama el Ayuntamiento

La Consejería de Educación instó ayer al gobierno local de Langreo (IU) a cambiar el nomenclátor de entidades locales de los núcleos próximos a Tuilla o a «articular» una ruta de autobús para solucionar el problema que sufren con el transporte escolar once alumnos del colegio público Regino Menéndez, de Tuilla, procedentes de La Braña del Río, La Braña, La Mudrera y la Mudrerina. El Principado asegura que no puede proporcionar ese transporte porque la petición no cumple los requisitos necesarios.

