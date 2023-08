Langreo aprende a envejecer: Cruz Roja enseña cómo hacerlo en su "escuela de salud"

Francisca Sánchez tiene 86 años y vive sola en su casa de La Felguera. Padece algo del corazón y está a la espera de que le pongan un marcapasos o una válvula, los médicos decidirán en breve. Está viuda desde hace más de 30 años y su paga no da para muchos excesos, aunque sí para aportar lo que puede a Cruz Roja, mucho menos de lo que la organización le aporta a ella. Hace años su hijo tuvo un accidente «y ellos fueron los primeros en socorrerle». Así que buscó información y se asoció; desde entonces ahí sigue. «Cruz Roja es como Dios, están en todos los sitios», dice Francisca Sánchez.

La octogenaria lo sabe bien: acude a ellos cuando los necesita, aunque en realidad son los voluntarios los que se preocupan por ella. Hace tai-chi, va a clases de canto y de teatro pero muchas veces se siente sola. «Acudo a Cruz Roja, pero no vengo mucho porque no me gusta molestar», explica, toda prudente. Le gusta hablar, relacionarse, pero a su edad ya quedan pocos entornos en los que pueda hacerlo. Este martes acudió a la escuela de salud que Cruz Roja instaló en sus locales de Langreo. «Aquí podemos hablar de nuestros sentimientos, algo muy importante, porque cuando vives sola no puedes hacerlo», subraya Francisca.

Mujer sencilla y afable, no tiene más que palabras de agradecimiento. «Me ayudan mucho. Me llaman por teléfono y me presta un montón, nunca se olvidan de llamarme el día de mi cumpleaños y de vez en cuando para preguntarme qué tal estoy y si me funciona la medalla (el dispositivo de teleaistencia)». En ese momento, Francisca se detiene y explica que al salir de casa deja la medalla a la puerta, donde cuelga las llaves. «Al llegar me la pongo». Siempre está conectada por si le ocurre algo, pero también le preocupa mucho tener con quién hablar y poder desahogarse. Este martes acudió al taller de salud mental, donde dice haber «aprendido mucho».

Jesús Nieto es de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio, pero vive en Langreo y, desde la pandemia, solo. Su esposa sufre mucho de los huesos y en su edificio no hay ascensor, así que vive con un hijo en León. Él, a sus 86, acudió a la escuela de salud de Cruz Roja «porque siempre nos ayudan mucho» y «para aprender cosas». En uno de los talleres, el de seguridad vial, entendió, por ejemplo, «el funcionamiento de las rotondas». «Me voy de aquí sabiendo muchas cosas que antes no sabía», reconoció. «Llevo años en Cruz Roja y acudo a todos los eventos que hacen porque se aprende mucho, ayudan mucho a las personas mayores», dice

En los talleres participaron numerosos usuarios de Cruz Roja del valle del Nalón. El coordinador de salud de la entidad, David del Valle, explicó que «la salud no es solo no tener enfermedades, sino tener un envejecimiento saludable». Por eso, Cruz Roja desarrolla, como se pudo ver este martes en Langreo, actividades relacionadas con la salud emocional, la seguridad vial, la alimentación saludable, la salud comunitaria, el final de la vida en soledad o la fragilidad en personas mayores. Se trata de ofrecer a esas personas las herramientas necesarias para llevar una vida mejor.

A la sede de Cruz Roja en Langreo se acercaron ayer el presidente regional de la organización, José María Lana; el alcalde de Langreo, Roberto García, y el gerente del área sanitaria del Nalón, Bernabé Fernández.