Los vecinos impulsan un frente político para salvar el sanatorio de Bustiello

El trabajo de la plataforma "Salvemos el Sanatorio de Bustiello" no cesa. Tras la campaña de recogida de firmas, donde recabaron más de un millar de apoyos, el siguiente paso será presentarlas ante el nuevo Gobierno del Principado. Desde la entidad ciudadana también quieren promover un frente común de apoyo a la recuperación de edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 2017. Ya han cerrado reuniones con Podemos y Foro y la idea es contactar con el resto de grupos políticos.

El sanatorio está muy deteriorado y especialmente la botica. Los presupuestos autonómicos de este año incluyen una partida de apenas 50.000 euros y el movimiento vecinal recalca que se trata de una inversión muy escasa para corregir las graves deficiencias de este patrimonio protegido. Consideran que, como mucho, serviría para habilitar algún sistema de cubierta provisional que permita proteger temporalmente la botica hasta que se aborde una rehabilitación integral del edificio.

No obstante, no llegó a ejecutarse ninguna obra y es en esta zona del sanatorio donde se pueden apreciar con mayor claridad los desperfectos y el deterioro de la instalación. Ahora, con el nuevo Gobierno, se tienen que aprobar unos nuevos presupuestos, en los que los vecinos esperan que haya una partida de mayor calado.

"Ahora, en septiembre, vamos a realizar diferentes acciones para intentar revertir la situación", aseguró Manuel Vicente, portavoz de la plataforma. Entre esas medidas, destaca reunirse con diferentes partidos políticos para que escuchen sus exigencias. "De momento sabemos que Podemos y Foro nos van a recibir, así que poco a poco seguimos avanzando", explicó.

"La verdad que no tenemos mucho optimismo, porque vemos que pasa el tiempo y no cambia nada, pero tenemos que seguir adelante", señaló el portavoz de la plataforma. Además del dinero para poder restaurar la zona, demandan que en un futuro también se le pueda dar un nuevo uso: "No es solo arreglar el tejado, hay que darle un uso a ese gran patrimonio que tenemos". La plataforma cree que los técnicos del Principado tienen que hacer un estudio profundo de la edificación para determinar qué se puede hacer con ella.

Bien de Interés Cultural

El poblado minero de Bustiello comenzó a edificarse en 1890, aunque la colonia no acabó de tomar forma hasta 1925. Este proyecto urbanístico para la concentración residencial de los mineros fue pionero en su época. Su singularidad hizo que fuera catalogado como Bien de Interés Cultural en 2017. El Ayuntamiento ha realizado actuaciones en el poblado, como el reciente cambio de luminarias. En cuento al sanatorio, fue construido en 1902. La escuela de niñas se adosó en 1921 y la farmacia completó el conjunto en el año 1924. La Administración regional reparó el edificio entre los años 1998 y 2000, a través de una escuela taller de arqueología industrial. Una vez finalizadas las obras, nadie se preocupó de su mantenimiento.