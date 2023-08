Francisco Rivera Pantoja, o lo que es lo mismo, Kiko Rivera, también llamado "Paquirrín", volverá a pisar las Cuencas Mineras cuatro años y un mes después de salir por patas de ellas. Y en este caso, el DJ abrirá las fiestas del Cristo de Turón, el viernes 15 de septiembre, con una actuación que arrancará a las doce de la noche y en la que estará acompañado por Albert Novo. La entrada será libre y gratuita.

Este concierto del hijo de Isabel Pantoja llega casi un lustro después de su última presencias en las cuencas mineras. En aquella ocasión, donde se le esperaba para actuar era en las fiestas de Tuilla. Y llegó, llegar, llegó. Pero tuvo que dar la vuelta cuando tuvo un encontronazo con un espectador que cortaba el paso de su transporte hacia el escenario, y tras un intercambio de pareceres, Rivera abandonó la zona. Explicaba en aquel momento Kiko Rivera que la actuación se suspendía por motivos de seguridad. Unos días más tarde relataba que había pasado "uno de los peores momentos de mi vida y mucho miedo".

El relato del también exconcursante de Gran Hermano VIP o Supervivientes, indicaba en agosto de 2019 que en aquel concierto de Tuilla "había un coche aparcado cerca de la carpa donde tenía que actuar impedía el acceso hasta el escenario". El propietario, al pedirle que lo retirase, habría proferido presuntamente amenazas. En Telecinco, cadena a veces querida y a veces odiada por el DJ y su familia, explicaba entonces que "se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí, empujando y diciendo que no quitaba el coche". Indicó asimismo que le dio puñetazos al coche en el que viajaban. "Me dijo que como se me ocurriera bajar del coche me iba a apuñalar y a matar", resaltó entonces el DJ. "Yo pasé un miedo tremendo", aseguró. La cancelación de la actuación programada en las fiestas de Tuilla se debió, recalcó, a que "mi seguridad no estaba garantizada". "No era un insulto, era una amenaza de muerte", aseveró, y consideró que no debía "arriesgar".

Ahora, cuatro años después de aquel conato, Rivera vuelve a las comarcas mineras. Lo hará en este caso a la del Caudal, al concejo de Mieres, al Valle de Turón. Allí abrirá las fiestas del Cristo junto a Albert Novo, con un concierto con la entrada libre y gratuita, que se desarrollará el 15 de septiembre a partir de la medianoche.