El PSOE cita un pacto verbal para que la Vuelta a los Valles Mineros llegara a Langreo

El portavoz del PSOE de Langreo y exedil de Medio Rural del concejo, Francisco Torre, aseguró ayer que si la Vuelta a los Valles Mineros no llega al municipio, es por falta de voluntad política del actual gobierno municipal comandado por Izquierda Unida. "Es cierto que no había ninguna partida específica, y lo es porque se había llegado a un acuerdo verbal con la organización de que se pagarían los gastos entre tres concejalías", asegura el responsable socialista.

Señala Torre que el entonces gobierno langreano, en manos del PSOE, había decidido que fueran su propia concejalía de Medio Rural, la de Deportes y la de Turismo las que aportaran fondos para la llegada de la prueba ciclista, cuya edición de este año se ha reducido a dos etapas al caerse la prevista en Langreo. "Lo que dijimos es que con facturas íbamos a abonar los gastos que supusiese esa etapa a través de los tres departamentos", explica Torre, que desgrana los motivos por los que separarlo en varias áreas. "Pensamos que Medio Rural tenía que intervenir porque la etapa acababa en Mayau Miguel, una zona rural; Deportes por ser una zona deportiva; y Turismo porque es una actividad que podía beneficiar a la llegada de visitantes", desgranó el edil.

Afirma que esto mismo fue lo que le dijo al actual alcalde de Langreo, Roberto García, en la reunión que mantuvieron con los organizadores de la Vuelta a los Valles Mineros. "Lo que notamos es una falta absoluta de voluntad política y no un problema económico", señala Torre, que agrega que "que no hubiera una partida específica en el presupuesto no quiere decir que no hubiera dinero o que no se pudiera cumplir el compromiso adquirido".