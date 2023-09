Gelita "La Garrincha", una de las primeras futbolistas de España: "Lo de Rubiales no hubiera pasado en los cincuenta; estaba la gente loca con nosotras"

Saque de centro.

A Gelita González (Les Pieces, 1945) -alias "La Garrincha", como el mítico extremo de la selección brasileña- le rompieron un abrigo jugando al "Pío campo". Y su madre le dijo, con ese gesto de amor resignado de todas las madres, que la iba a matar. Y entonces Gelita, y otras niñas del pueblo de Les Pieces, empezaron a entrenar a fútbol.

Así, con un abrigo roto y el cabreo de una madre, nació uno de los primeros equipos de fútbol femenino de España. Empezaron a entrenar a finales de los años cincuenta, con mucho por "chutar". Hasta 1971 no hubo una competición federada de fútbol femenino asturiano. En aquella primera liga -con organización propia, porque la Real Federación Española de Fútbol no incorporó el deporte femenino hasta 1980- estuvieron, como no, las de "Les Pieces". Y otros cuatro equipos: Camisas IKE (Gijón), Las Sirenas Club de Fútbol (Luanco), Club de Fútbol Las Salvajes (Barredos) y Las Perlas Negras (Carbayín).

Como si volviéramos a aquella liga, hoy Gelita juega un partido: el de recordar a las pioneras del fútbol. Las que pusieron la semilla que ahora florece en campeonas del mundo.

Antes de seguir en el partido, por cierto, ¿qué le parece a Gelita la polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso?

-Pues bueno... yo solo te digo que creo que en la mi época (los cincuenta) no hubiera pasado, estaba la gente loca con nosotras... También te digo que, más allá de lo del besu, a mí me parece muy grave que se agarre sus partes en público. Qué sé yo...

Primera parte.

Gelita recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su casa de Les Pieces. Sobre la mesa del salón tiene extendidas todas las fotos de su época de futbolista. Ríe cuando recuerda la anécdota del abrigo. "No nos íbamos a quedar en el pueblo todo el día sin hacer nada, así que nos pusimos a jugar a fútbol. Algo teníamos que inventar para no aburrirnos". Gelita y su grupo de amigos y amigas -entre los que se encontraba el que ha sido y es su marido, padre de su hijo y compañero de vida- empezaron a entrenar todos los fines de semana en La Braña.

La idea cuajó en el pueblo. Se apuntaron más mujeres, de todas las edades; también hombres jóvenes y no tan jóvenes. Para las fiestas de Les Pieces, con San Fermín de patrón (7 de julio), programaron partidos de solteros contra casados y -aquí lo novedosísimo del programa- de solteras contra casadas.

Y... gol.

Eran los años cincuenta, en plena dictadura franquista. Las mujeres no tenían en el armario ni siquiera pantalones deportivos. Tuvieron que salir al campo luciendo pijamas masculinos. Igual no era el mejor atuendo, pero el público alucinó con su técnica.

Empezaron a disputar partidos en todas las fiestas que había por el entorno. Jugaban entre ellas o contra las mujeres de otras localidades. Como fuera, las futbolistas de "Les Pieces" siempre llenaban los campos. Mejor, los "praos" que se acondicionaban para el juego. "Yo no sé cuántos vendrían a vernos... miles, miles de personas de toda Asturias". Fueron muchas las jugadoras, dice Gelita, que "engancharon" -ligaron, cortejaron- con alguno de los espectadores. "Hasta hoy, algunos siguen casaos".

A Gelita, que aquello le gustaba cada día más y era la capitana, la apodaron "La Garrincha". A ella le hubiera gustado más Pirri, porque es madridista de alma y siempre llevó el cinco pegado al corazón.

Descanso.

A medida que la popularidad del equipo crecía, a las jugadoras se les acortaba el día. "Los maridos nos apoyaban, les encataba que jugáramos, pero nosotras no teníamos tiempo para todo... Ya sabes, eran otros tiempos", explica Gelita. Ella era -y es- esposa y madre, y llevaba una peluquería. Entrenaba dos veces a la semana: "Si me venían a poner una permanente el jueves tenía que decirles que no, que otro día, porque no me daba tiempo a llegar al entrenamiento".

Entrar en la Federación de Fútbol que se creó para los equipos femeninos fue meditado, se tomaron su tiempo para pensárselo. Decidieron que sí, que era una buena oportunidad. Por cierto, entonces ya no jugaban en pijama. Puri, una de las jugadoras que era modista, les había patronado y cortado unos trajes muy llamativos "y modernos".

Segunda parte.

Y con el equipo federado llegaron las entrevistas. "Gol de 'La Garrincha'", publicaban entonces en las crónicas de los partidos de Les Pieces. Y los viajes: "Qué se yo dónde fuimos; a Vigo, a Cantabria, a Madrid... era un no parar". Gelita seguía con la peluquería, con la familia, intentaba llegar a todo. Le asoma la nostalgia a los ojos, repasa con los dedos las fotos:

-Esta no me acuerdo cómo se llamaba, esta era Morena, esta Gelita, Puri la modista, Marta, Tere, Maribel, Pirucha, Sabelita y Marisa.

También se acuerda de Rosi, de Anuska, de Marta y de Charito. Y de que, poco a poco, algunas tuvieron que ir colgando las botas: "Era mucho trajín, y la conciliación de aquella era más difícil".

Prórroga.

En 1971, tras un partido Madrid-Les Pieces, "La Garrincha" ofreció una entrevista. Anunció entonces que tenía previsto retirarse: "Hay que dejar paso a las jóvenes", afirmaba una Gelita de 26 años. Llevaba desde los quince entrenando, solo había reposado una temporada por el fallecimiento de su padre.

-¿Y dejó de jugar entonces, Gelita?

-No, tardé algo más. Pero, poco a poco, fuimos teniendo problemas para atender lo de casa, la peluquería y el fútbol... Aunque yo ya te digo que muero futbolera. Mira esta foto, del último Carnaval de Les Pieces, yo iba de Pirri.

Pitido final.