Mientras que el Ayuntamiento de Mieres proyecta, ahora para 2024, la construcción de una piscina al aire libre en el casco urbano, Turón sigue siendo -junto a Paxío- la alternativa de los mierenses para remojarse en veranos tan cálidos como el que ha venido. Y la gestión de los vasos del núcelo de Lago a cargo de la asociación Mejoras del Valle ha dado sus frutos. Más de 23.000 personas han pasado por las instalaciones desde que abrieran en junio, en un estío "que está siendo mucho mejor que el anterior".

Son palabras del presidente del colectivo que gestiona la piscina, Pablo Zapico. "La verdad es que hemos tenido un verano sorprendente, porque aunque el tiempo no ha sido el mejor, la respuesta de la gente sí que ha sido y está siendo muy buena", explica el responsable de la asociación. Un verano "tranquilo, con mucho trabajo, con una muy buena valoración por parte de los usuarios y con una venta de entradas casi de récord. Podemos decir que de 'diez". Tanto es así, apunta Zapico, que solo en entradas se han ingresado unos 25.000 euros. Todo ello teniendo en cuenta que los 700 socios con los que cuenta Mejoras del Valle no pagan los fines de semana para usar la piscina.

Solamente ha habido un incidente al comienzo de la temporada, cuando una bañista sufrió una indisposición que obligó a sacarla del agua y practicarle maniobras de reanimación. En todo caso, el desenlace fue satisfactorio, puesto que la mujer ya se ha recuperado y todo quedó en un mal susto.

Pero para tener estos resultados, el trabajo previo ha sido importante. Como es tradición en Mejoras del Valle, los ingresos del año anterior se dedican a mejorar las instalaciones para la siguiente temporada. Así, antes de abrir este año, los gestores cambiaron los suelos de las duchas, repararon un par de muros, compraron una veintena de sombrillas y arreglaron una terraza, además, evidentemente, de las labores habituales de pintura y mantenimiento que llevan a cabo cada ejercicio.

Cierre

Apenas quedan un par de días para apurar los baños en la piscina de Lago. Y es que el jueves, se echará el candado al público hasta la próxima temporada. Eso sí, no lo harán de cualquier forma, sino con una gran fiesta. Para este año se ha elegido la temática hawaiana. "Habrá hinchables y una fiesta de la espuma", explica Pablo Zapico. Además, también actuarán DJ Burgui y "Spoiler". La piscina estará abierta entre las doce de la mañana y las doce de la noche. A las once de la noche se lanzarán fuegos artificiales. Además, estará permitido llevar flotadores. La entrada será gratuita para los socios e hijos, estableciéndose un precio único de 3 euros para los no socios.

Tras esta fiesta, todavía quedará un acto más en la piscina, aunque será parte de las fiestas del Cristo de Turón. Se trata del memorial "Arsenio Suárez", una prueba de natación en honor al que fuera presidente de la entidad y concejal en el Ayuntamiento de Mieres, que fallecía hace unos años. Un emotivo broche de oro a la actividad en la piscina en 2023. Desde ese momento, tocará pensar ya en la actividad para 2024.