Roberto García celebra, por primera vez, las fiestas patronales de El Carbayu como alcalde, tras ser la lista más votada en las pasadas elecciones de mayo. Lo hace con ilusión, entrega y una fuerte vinculación con unos festejos que este año vivirá desde otra perspectiva.

–Este es un momento, sin duda, especial para usted. Por primera vez, vivirá las fiestas del Carbayu como alcalde. ¿Cómo está siendo la espera?

–La espera está siendo muy ilusionante. El Carbayu me gusta mucho porque es que, a parte, y no quisiera que a nadie le parecieran mal mis palabras, El Carbayu lo siento como algo mío. Le dediqué muchas horas, mucha preparación, mucho esfuerzo… He compartido muchos momentos allí con la gente. Incluso, uno de los momentos más tristes de mi vida me tocó vivirlo en El Carbayu. Era septiembre y llegaba a celebrar una eucaristía sabiendo que mi mejor amigo había fallecido en un accidente de moto.

Obviamente, son más los momentos buenos con vivencias familiares y personales que me ponen los sentimientos a flor de piel. La verdad es que jamás hubiera creído que iba a volver a estar en el Carbayu como un agente activo dentro de la celebración de la fiesta. Estaba convencido de que mis últimas palabras en El Carbayu eran aquellas que di en la última celebración en la que había estado. La vida no deja de sorprendernos y hay que disfrutar de cada momento y cada circunstancia que se nos presenta.

–Cuando se asume un nuevo cargo hay toda una serie de complejidades, ¿cómo ha gestionado la situación durante estos meses? ¿Ha sido positiva?

–Lo primero que tengo que decir es que no me he encontrado solo. Tengo la suerte de tener un equipo de compañeros y compañeras con el que trabajo muy bien. Por otra parte, la acogida de los empleados municipales ha sido muy buena y se han mostrado comprensivos con mis circunstancias. Yo soy novato en todo esto y no sé cómo funcionan las cosas en la administración. Así que me he encontrado una gran disposición por parte de ellos y, también, por parte de los grupos municipales del PP y del PSOE.

La gestión municipal tiene una parte de complejidad en la medida en que todos los procesos son excesivamente burocráticos, todo tiene su propio ritmo. Yo vengo de un mundo en el que se programa, se ejecuta y se revisa, pero aquí, entre que se programa y se ejecuta hay que cumplir una serie de protocolos y, por el camino, si me permites la broma, se te olvida hasta lo que tenías proyectado. Pero bueno, es poco tiempo, poco a poco nos iremos acostumbrando a fuerza de ir haciendo avanzar los proyectos que tenemos.

–¿Cuál será la prioridad del equipo de gobierno en estos primeros años?

–La prioridad es terminar las obras y la limpieza. Es decir: soterramiento y limpieza; piscinas de Pénjamo y limpieza; Langreo Río y limpieza; plan del PERI del Puente y limpieza; Credine y limpieza; saneamiento del río Montés y limpieza, los talleres del Conde y limpieza… esa es nuestra prioridad. Terminar lo que está pendiente y la limpieza.

–Apenas ha mencionado la limpieza...

–Muy pocas veces, aunque obsesivamente.

–No deja de ser un tema candente entre los vecinos y vecinas de Langreo. Y, además de tema de actualidad, es un caballo de Troya con el que se han encontrado los sucesivos gobiernos. ¿Qué medidas se están tomando o se tomarán?

–La limpieza es un tema recurrente. Voy por la calle y la gente me pregunta: “¿Cómo ves Langreo, está limpio?” y yo les digo: “Vosotros no veis que yo veo lo mismo que vosotros. Langreo está sucio”. Tengo ojos en la cara para ver y no estoy ciego. Los vecinos y vecinas ya no quieren palabras, quieren hechos. Pero para los hechos hay que planificar, conseguir el dinero que se necesita y poner todo en marcha.

Tenemos que ponernos a negociar los próximos presupuestos y tenemos también que sentarnos a hablar y ver cuáles van a ser nuestras prioridades y cómo vamos a conseguir dar solución a lo que nos preocupa.

En el caso de la limpieza, este es un objetivo de todos. Es un problema que se lleva arrastrando desde hace veinte años... Somos conscientes de que no lo vamos a solucionar en quince días y entendemos que los vecinos también están cansados de esperar.

–¿Hay algún proyecto en mente?

–Los hay, pero son eso, proyectos. Hasta que no nos sentemos todos los partidos políticos a preparar, a ver cómo invertimos el remante, etc, no podemos decir nada. Nuestro gobierno es un gobierno en minoría. Yo no quiero defraudar a los vecinos, decirles que vamos a hacer algo y comprometernos y que luego no se consensúe con el resto de los partidos y no salga adelante. Nuestra voluntad es mejorar la limpieza, cómo la vayamos a mejorar es cosa de todos.

–El arreglo de los parques y jardines es otra reivindicación de la ciudadanía.

- Sí, y el programa de Convocatoria por Llangréu tenía muy presente esto. Tenemos que tener zonas de disfrute para pasear y para jugar, para hacer deporte, para disfrutar de una mayor calidad de vida. Por eso, nuestro proyecto estrella es Langreo Río, porque en él se representa la idea de ciudad que tenemos para el concejo.

Entendemos que este proyecto va a aumentar la calidad de vida de los vecinos y vecinas al eliminar la división que existe entre Lada y La Felguera. Creemos que Langreo necesita un lugar de esparcimiento, un lugar de disfrute para las familias, con autocaravanas, con pistas deportivas... y todo esto lo podemos conseguir con esta zona.

–Ahora mismo, ¿en qué fase se encuentra el proyecto Langreo Río? ¿Han iniciado ya conversaciones?

–Hemos hablado con Bayer, que también tiene parte que decir, y con Iberdrola. Solo nos falta hablar con Red Eléctrica, que ya tenía en su día un proyecto para trasladar la subestación eléctrica que divide Lada y La Felguera a Santo Emiliano.

Hay que acordarse de todas las protestas que tuvimos en Langreo con el tema de Lada Velilla que acabó con unas líneas de alta tensión que no se inauguraron, pero la subestación sigue ahí, en el distrito de Lada. Y es un estorbo absoluto porque es una barrera que nos impide comunicarnos tanto con el río como con el resto de Langreo. Por eso, ahora que Iberdrola se va del concejo, con mayor razón hay que luchar para que toda esta zona se integre dentro del gran proyecto dinamizador que será Langreo Río.

–No parece que sacarlo adelante vaya a ser fácil.

–No lo es. El proyecto tiene su miga y va a llevar tiempo ejecutarlo. Hay que hablar con empresas privadas, buscar financiación europea, etc. Hay que ir poco a poco. Dijimos que si llegábamos al gobierno íbamos a trabajar en este proyecto desde el principio y lo hicimos. A pesar de entrar en el gobierno en una época muy mala, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, hemos conseguido hablar con muchos de los agentes implicados, y solo nos queda entablar conversaciones con Red Eléctrica. Así que, en cuanto pasen las fiestas de El Carbayu, nos pondremos manos a la obra con ello.

–Aparte de este proyecto estrella, ¿quedan muchas actuaciones por ejecutar en las zonas urbanas de Langreo?

–Quedan, sí. Por ejemplo, hay muchas infraestructuras que están en muy mal estado y resultan un peligro para los viandantes. A mí, personalmente, me duele. Porque vivir en un pueblo y ver una casa caer significa muchas cosas, entre otras, que desaparece la historia de una familia y, con ella, parte del esfuerzo que sus miembros hicieron para formar su vida y dejar su legado en el pueblo. Por otra parte, además del cuidado de los parques y jardines —llega el otoño y los árboles son de hoja caduca—, hay que poner en marcha zonas de aparcamiento, tal y como demandan los vecinos. Sin embargo, a la hora de ponernos a estructurar estos espacios no valen ideas peregrinas como las que he escuchado: tirar un edificio para sacar unas plazas o que las empresas cedan parte de su patrimonio para hacer aparcamientos.

Buscar una solución implica racionalizar dónde se pueden hacer bolsas de aparcamiento, que queden relativamente cerca del centro y, a la vez, asegurar que los viandantes puedan disfrutar de un casco urbano con menos coches. A todos nos gusta ir a tomar un vino y dejar el coche enfrente del bar, pero no pasa nada por caminar 200 metros.

“Langreo Río representa la idea de ciudad que tenemos para el concejo” Si algo aprecio de los langreanos es el ‘allá te vá, que te preste’ Nuestra prioridad es terminar las obras y la limpieza Tenemos que alcanzar un consenso con los presupuestos

–Una de las grandes quejas que tienen los vecinos es la falta de seguridad ciudadana. ¿Está trabajando el gobierno local en ello?

–Yo no diría que hay inseguridad ciudadana, sino problemas de convivencia. Siempre digo lo mismo y creo que cualquiera que haya vivido aquí en estos años me dará la razón. Inseguridad ciudadana era la que había en los 80 o los 90 y esto no lo es.

Tenemos problemas de convivencia con personas que tienen comportamientos incívicos y otras que pueden responder agresivamente en determinadas situaciones cotidianas. Ahora bien, la gente agresiva siempre ha existido... y es un problema: personas que van a vivir a un sitio y tienen que sufrir estas cuestiones; personas mayores que compraron una vivienda con todo su esfuerzo y que cuando tienen que estar descansando y disfrutando de la vida se encuentran indefensas ante estos comportamientos… está claro que algo tenemos que hacer. Y lo tiene que hacer la administración, las fuerzas de seguridad del estado y también los propios vecinos. ¡Sí, los propios vecinos! Porque de nada sirve salir en prensa denunciando estas situaciones si luego no hay una correspondiente denuncia para que la policía y la judicatura puedan actuar.

–¿Cómo pretende poner coto a esto desde la administración local?

–Volviendo a incorporar la policía de proximidad, con educadores sociales a pie de calle y con la tramitación y puesta en marcha de una ordenanza municipal de convivencia. Hace unos veinte años ya existía la policía de proximidad y realizaba un trabajo muy bueno. Hablaban con la gente mayor, iban a los comercios de la zona, paseaban por las calles, intermediaban en conflictos. Hoy en día, los recortes no solo afectan a las empresas privadas… están en la administración y en las fuerzas de seguridad del estado, que no tienen suficiente personal.

Por otra parte, hay que tener muy en cuenta que los problemas surgen en lugares cuyo entorno se ha ido deteriorando. Tenemos un ejemplo muy claro en Pénjamo, donde se estaría viviendo otra situación distinta si las piscinas estuvieran abiertas.

–Apunta al diálogo como mecanismo para solventar muchos de los problemas que vive Langreo. ¿Cuándo vamos a ver la puesta en marcha del estatuto de participación ciudadana?

–El estatuto de participación ciudadana existe y solo hay que activarlo. Sacarlo del cajón donde ha permanecido guardado, corregir los errores que se cometieron la anterior vez e intentar mejorarlo para que crezca y se consolide.

El estatuto es una prioridad del gobierno local. En mi vida personal yo siempre he trabajado así y me gustaría que los vecinos tuvieran esta oportunidad. Estar en un consejo les va a permitir ver cuáles son los problemas a los que se enfrenta el municipio, cómo hay que trabajar para buscar soluciones y cómo se tienen que establecer prioridades, porque el dinero, por desgracia, es finito.

–Hablamos de la zona urbana y de los grandes proyectos, pero… ¿qué necesidades se tiene en el medio rural? ¿Qué demandan y cómo se les va a dar respuesta después de la desidia a la que dicen que están sometidos?

–Es cierto que el medio rural es el gran olvidado. Empezando por los problemas en las carreteras, con artos y maleza que se extiende hacia ella. Este va a ser un tema difícil de resolver, porque son los propios propietarios quienes tienen que limpiar las fincas y, desde el gobierno, también entendemos que muchos son personas mayores que no están en condiciones de realizar ese trabajo, o que son fincas que han sido heredadas y repartidas entre varios dueños. Desde luego, tenemos que buscar una solución conjunta que permita disfrutar de unas comunicaciones y unos servicios equiparables a los del casco urbano.

–¿Cree que alguna de estas cuestiones saldrán a relucir en El Carbayu?

- Sí, y también lo espero. Tengo muchas ganas de reunirme con los vecinos y vecinas en las fiestas patronales y disfrutar con ellos. Pero también quiero que me digan qué estamos haciendo bien, qué se puede mejorar y en qué estamos fallando. Si algo aprecio de los langreanos es ese carácter que tenemos de ser capaces de alabar y ensalzar un trabajo y, por el medio, hacer una crítica. Me gusta ese “allá te va, que te preste”. Sin filtros. Porque lo mismo que te dicen que algo está bien también hay que saber encajar la crítica. Hay críticas que son ineludibles y que tienes que aceptar porque la solución no depende exactamente de ti. ¡Qué más quisiera yo que se acabara el soterramiento!, por ejemplo.