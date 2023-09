La perrera de Mieres incrementó en verano un 50% su ocupación por el aumento de los abandonos: "Los perros no son un juguete"

Junio. Primer mes de verano. El albergue de animales de Mieres "Tono Ambrosio" registra una veintena de perros en sus jaulas. "Tirsa" y "Tirso", bautizados así porque fueron encontrados en el alto de San Tirso, saltan en sus cheniles. Quieren salir en busca de una familia. Y a las pocas semanas la encuentran. Son dos de los perros que, durante el verano, la perrera mierense ha dado en adopción. Pero sus jaulas no se han quedado vacías. Y es que durante los últimos dos meses, en época estival, el albergue de animales ha incrementado en un cincuenta por ciento su ocupación. A día de hoy hay 30 perros. "Es desesperante: tienes la alegría de que algunos animales encuentran una familia, pero al día siguiente tienes que ir a recoger a dos o tres que han abandonado", afirman los trabajadores del centro.

De todos es sabido que el verano es una mala época para las mascotas, especialmente los perros. No son pocas las familias que, a la hora de irse de vacaciones fuera de su lugar de residencia, no saben qué hacer con sus animales. Y terminan por abandonarlos. "La verdad es que ha sido un verano complicado", señalan los trabajadores del albergue mierense. Se muestran contentos por las salidas: "La última vez que salimos en LA NUEVA ESPAÑA, logramos dar en adopción varios perros de los que salieron en las fotos". Sin embargo, esa cara amable, la de las adopciones, contrasta, y mucho, con las de los abadonos: "Pensábamos que iba a ser un verano tranquilo, pero poco a poco todo se fue llenando y ahora estamos saturados", apunta Juan Carlos Cernuda, uno de los trabajadores del centro.

A día de hoy, tienen todas las jaulas llenas, incluso las de cuarentena donde se alojan los perros recién llegados al centro. Una treintena de perros pueblan las jaulas del albergue, lo que supuso un incremento del 50 por ciento respecto al inicio del verano. "Es una época mala, pero no pensábamos que iba a ser para tanto", confiesa Bego Fernández, otra trabajadora del albergue "Tono Ambrosio".

Los dos operarios se encargan de dar lo mejor de sí mismos para que los animales puedan estar lo más cómodamente posible, teniendo en cuenta que su vida se ha reducido a unas jaulas de pequeñas dimensiones y unos patios por los que salir a estirar las patas. "Esperemos que en las próximas semanas puedan salir unos cuantos", desean mientras juegan con M.A. (como el personaje de la serie el equipo A).

Para el Ayuntamiento de Mieres, que recientemente ha renovado el contrato de gestión del albergue de animales con la empresa "Dog Harmony", la situación es complicada. "En verano son muchas las familias que abandonan a sus mascotas, y eso no se puede tolerar. Hay que concienciarse de que cuando se tiene un perro, es un ser vivo que hay que atender y cuidar, y que no se abandona", apunta la edil de Medio Ambiente, Nuria Ordóñez. "No son un juguete".

Actuaciones

Desde el Gobierno local están preparando varias actuaciones, que aún no van a desvelar, para concienciar a las familias sobre la tenencia de mascotas y las consecuencias que puede tener el abandono o el descuido de las mismas. "Estamos trabajando en algunas acciones que llevar a cabo, porque la gente no se da cuenta de que al final, se trata de seres vivos", finalizó la edil.