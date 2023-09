Roberto García, el cura que regresó a El Carbayu como alcalde

Lo primero, o casi, que hizo el alcalde de Langreo, Roberto García, al llegar a El Carbayu fue entrar en la iglesia, en el santuario de Nuestra Señora del Carbayu, y hacerse una fotografía con la imagen de la virgen. En realidad fueron varias fotos ya que posó solo y con sus dos hijos.

Volvía Roberto García en cierto modo a sus orígenes, a años atrás cuando ejercía de párroco en Ciaño y por tanto oficiaba misa también en El Carbayu, y también el día grande de las fiestas de la patrona Langreo. Roberto García, alcalde por Izquierda Unida, nunca ha renegado de su pasado religioso ni de su compromiso cristiano. La misma noche electoral, el pasado mes de mayo, cuando ganaron las elecciones, en las redes sociales de IU bromeaban con "nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es tu alcalde", en remedo de aquel dicho popular que dice "...ni este cura no es mi padre".

El alcalde no se lo toma ni mucho menos a broma, sigue siendo creyente pero la vida le llevó a colgar la sotana, contraer matrimonio y ser padre. Eso no impide que sus intervenciones públicas, casi siempre improvisadas pero siempre bien hiladas, tengan cierto aire de homilía, como la de ayer mismo.

El alcalde no oculta que fue cura durante años ni muchísimo menos. Su trabajo como párroco y su entrega al asociacionismo vecinal le sirven como bagaje en la tarea política y siempre que encaja recuerda ese pasado. Lo hizo ayer nada más comenzar su intervención en el acto institucional de las fiestas. Cuando la concejala socialista Meliania Montes, que ejerció de presentadora del acto, le dio pasó, García comenzó aludiendo a ese pasado como cura. "Aquí ya me conocéis bien. El Carbayu forma parte de mi y yo formo parte de El Carbayu. Aquí he compartido con muchos hombres y mujeres sus ilusiones, sus penurias, sus esperanzas, he escuchado plegarias y he visto muchos dones", confesó un hombre que fue cura antes que alcalde.