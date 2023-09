La navegación turística en el embalse de Tanes se ponpondrá al verano próximo y con fuertes medidas de seguridad

La navegación lúdica o turística en el embalse de Tanes, en el parque natural de Redes, no está descartada sino que se pospone al verano que viene. Se hace para garantizar la seguridad de aquellos que pretendan navegar en ese impresionante paisaje. "Esto no es un río, hay zonas del embalse con una profundidad de 140 metros por lo que lo principal que tenemos que tener en cuenta es la seguridad de los usuarios", mantiene el alcalde de Caso, Miguel Fernández. Las embarcaciones que utilizarán aquellos que no son expertos en remos serán similares a las que se usan en el embalse de Valdemurio, en Quirós, canoas más anchas y con menos posibilidades de volcar.

Con la seguridad como bandera la idea del Ayuntamiento de Caso es que la navegación turística sea con "itinerarios interpretativos guiados". Se hará a través de "paquetes específicos que ofrecerán operadores turísticos locales o regionales y en los que se garantizarán las medidas de seguridad a través de un pequeño cursillo básico, complementados con la monitorización de personal experto de la Federación de Piragüismo". Antes de echarse al agua con las embarcaciones, los usuarios deberán sacar una licencia federativa de un día, el que vayan a navegar, lo que les permitirá disponer de un seguro. Esta fórmula ya se aplica en otros centros deportivos del Principado. Se puede hacer, aunque en este caso no es obligatorio, en las estaciones de esquí. Ese servicio se sacará a licitación en los próximos meses y el Ayuntamiento de Caso quiere ser muy cuidadoso. Por ese motivo entiende que debe ser la Federación quien supervise ese proceso. El objetivo es "poner en marcha el uso lúdico ligado a la práctica del piragüismo en Tanes como elemento de dinamización socio-económica del Alto Nalón, alineándose con la Estrategia de Turismo 2020-2030 del Gobierno del Principado de Asturias". Eso sí, todo ello "deberá disponer de un amplio consenso con el sector turístico, de forma que se habilite la concurrencia en el acceso a este servicio, garantizando la libre competencia y el grado de excelencia que se pretende asociar a la experiencia del usuario". Embarcaciones cautivas Por el momento solo los deportistas federados podrán navegar en Tanes, siempre con embarcaciones cautivas, es decir, que no se hayan utilizado en otro lugar. Esa actividad estará regulada por la Federación. El resto de los materiales que utilicen los deportistas deberán ser sometidos a un proceso de desinfección establecido en un protocolo que rige las normas de utilización del embalse para la navegación. El alcalde tiene la esperanza de que Tanes ya sea un atractivo durante este otoño y parte del invierno, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Miguel Fernández ve Tanes como en lugar perfecto "para el entrenamiento y la tecnificación de equipos y selecciones regionales y nacionales de piragüismo" y eso "ya tendrá una incidencia en el sector hotelero y hostelero del concejo". Entre las actividades que plantea al consistorio está "la concentración de grupos de alto nivel como las selecciones regionales, nacional o internacionales, que además movilizan un importante contingente logístico en las proximidades al área de entrenamiento". Además,"las dimensiones y ámbito natural del embalse de Tanes, permiten series largas de entrenamiento imposibles de desarrollar en otras zonas del Principado, todo ello en un medio ausente de contaminación ambiental", subrayan desde el Ayuntamiento de Caso.