Medio Rural no impondrá restricciones por la enfermedad hemorrágica del ganado

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria no impondrá restricciones a la circulación de ganado tras la confirmación en la región de cuatro casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). Lo aseguró este domingo el titular del departamento, Marcelino Marcos, durante su visita a la feria de ganado de San Martín del Rey Aurelio, enmarcada en la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex). Lo que sí hará el ejecutivo regional a partir de este lunes es reforzar con personal veterinario y técnico la desinsectación en el mercado nacional de ganado de Siero.

Marcelino Marcos quiso "transmitir un mensaje de tranquilidad a los ganaderos, pero también de precaución para que tomen las medidas adecuadas para evitar la propagación de la enfermedad". El consejero insistió en que no se debe generar ningún tipo de alarma "ya que la enfermedad no se transmite entre animales, ni a las personas y no afecta para nada al consumo de carne".

El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó el lunes del resultado positivo de cuatro muestras correspondientes a cuatro animales de explotaciones de vacuno asturianas (tres de Oviedo y una de Riosa), que habían sido analizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, en Madrid. Así, la Consejería ha decidido destinar dos veterinarios oficiales, que se sumarán a los que habitualmente trabajan en el mercado de Siero, para verificar la ausencia de signos clínicos de la enfermedad.

Asimismo, el Principado dispondrá de cuatro operarios para realizar una desinsectación de los animales para vida (no así para sacrificio) con destino a una zona libre de la enfermedad en España o hacia otros países de la UE. El dispositivo especial ya tiene preparado el material para la desinsectación mañana de unas 1.200 cabezas de ganado.

El Consejero apuntó que "se ha trasladado una orden a las oficinas comarcales de su departamento para que informen a los ganaderos sobre la recomendación de llevar a cabo una desinsectación de los establos, los animales y los medios de transporte".

Todos los casos detectados en Asturias se han dado en ganado vacuno, aunque puede afectar a otros rumiantes domésticos y silvestres, principalmente ciervos. El ovino también es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Su período de incubación es de dos a diez días. Además, se presenta como asintomática en la mayoría de los casos, o bien con sintomatología leve (fiebre, anorexia, disfagia, inapetencia, cojera, dificultad respiratoria, secreción nasal y eritema de la ubre). Los casos graves son escasos y la mortalidad muy baja.

La enfermedad nunca había sido detectada en Europa hasta el pasado 10 de noviembre, cuando se confirmaron varios casos en Italia. En España se detectó en Cádiz el 18 de noviembre y desde entonces se ha extendido por toda la península. A Asturias llegó el 4 de septiembre. "Por ahora solo queda Galicia por confirmar algún caso", aseguró el Consejero.

Ardines: "Femex fue un éxito pese a celebraciones en municipios cercanos"

A falta de hacer números y de un recuento certero de visitantes, en San Martín del Rey Aurelio están "muy satisfechos" de la respuesta del público en la 71 edición de la feria de muestras y exposiciones (Femex) del concejo, una cita que comenzó el pasado lunes y se prolongó hasta este domingo. Era la primera vez que la feria duraba tantos días y "teníamos mucho miedo", reconoció el alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. Una de las principales novedades fueron las charlas temáticas celebradas por la tarde de lunes a viernes "y el público nos sorprendió y acudió más del que esperábamos así que se llenaron todas", celebró el Alcalde. Aún así, Martín Ardines, reconoció que las "fiestas celebradas en otros municipios cercanos recortaron algo de público", en clara referencia a la celebración del Día de Asturias en Pola de Laviana, con mercado, conciertos y diversas actividades desde el vienes hasta el domingo a tan solo 10 minutos de Sotrondio, donde estaba Femex. A pesar de todo, "estamos muy contentos porque ha sido un éxito", reiteró Ardines.