Arrecian las protestas por el deterioro de los pisos públicos de Vipasa en Langreo tras las lluvias

Los inquilinos de pisos de Langreo pertenecientes a Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) han mostrado su malestar con el estado de deterioro de muchos de estos inmuebles, un deterioro que se ha visto agravado con las últimas lluvias, con "el agua colándose por las ventanas". Aseguran que las deficiencias son variadas y afectan a los suelos, las puertas y ventanas (lo que "provoca la filtración de agua y humedades") y al equipamiento de las casas. Por todo ello piden "reparaciones urgentes" y ya han solicitado una reunión con Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos departamento del que depende Vipasa, la entidad gestiona el parque público de viviendas del Principado de Asturias.

Así lo expuso Arón Jiménez, uno de los inquilinos afectados y presidente de la Asociación Gitana "Mistós" de Langreo. "Hay casas repartidas por todo Langreo que tienen problemas parecidos. Las puertas tienen carcoma, vitrocerámicas que no funcionan y suelos que están deteriorados. Y por las ventanas se filtra el agua", indicó Jiménez, que añadió: "Yo vivo en Riaño y las últimas lluvias han agravado más los problemas, con el agua colándose por las ventanas. Y eso hace también que las humedades vayan a más". El portavoz de los afectados indicó que "llevamos tiempo alertando de todos estos problemas y los técnicos de Vipasa nos dijeron que no hay dinero para las reparaciones, que las ventanas tienen que caerse encima de nosotros para que nos las arreglen". Por todo ello, "hemos pedido una reunión con el nuevo consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, para contarle todos los problemas que estamos sufriendo. Queremos que haya reparaciones pero que sean de verdad, no una chapuza o un parche para salir del paso".

Estas quejas se suman a las que ya expresaron otros inquilinos de Vipasa el pasado mes de febrero. En aquellas ocasión, los vecinos de las viviendas sociales de la calle Dolores Ibárruri de La Felguera, en Langreo, aseguraron estar cansados de no tener la atención de Vipasa, la agencia de vivienda pública del Principado. Entre otros problemas, desde hace cinco años, cuando les entregaron las viviendas, están reclamando poder usar el garaje, "y no hay manera, nuestros coches tienen que dormir en la calle, y pagamos el mantenimiento y la limpieza de esas plazas".