Barbón, sin dudas sobre Sánchez en Funeres: "A constitucionalistas no nos ganará nadie"

En el corazón del concejo de Laviana, y como cada final de verano, el PSOE asturiano inauguró el curso político. Lo hizo en un acto solemne, junto al pozo Funeres, donde hace 75 años fueron asesinados 22 militantes socialistas. Allí, tanto el presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, como el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendieron el modelo socialista en España, y rechazaron las acusaciones vertidas desde la derecha de que su partido va a romper el país.

En el contexto de las conversaciones para la investidura de presidente del Gobierno y de las cesiones que Pedro Sánchez estaría dispuesto a hacer al independentismo catalán (Junts y ERC), Barbón quiso dejar claro que el PSOE sigue defendiendo "plenamente" la Constitución y remarcó que el límite de las negociaciones para formar gobierno en España está precisamente en la Carta Magna. "Todo lo que cabe dentro de ella es un acuerdo válido. Lo que está fuera de ella, si no se reforma, no es válido", dijo. Y agregó: "A constitucionalista no nos va a ganar nadie. Nadie. Nadie. Repito, nadie", arrancando los aplausos de los asistentes.

En esa línea también se pronunció Patxi López: "Los socialistas hemos dado la vida por este país, por la democracia, por la libertad, por la Constitución, por las leyes, y seguimos al pie del cañón. Ahora convocan manifestaciones en contra de una hipotética amnistía y a favor de la igualdad", indicó López, para agregar que los populares "aplaudieron con las orejas la amnistía de 1977, que perdonó igual a los defensores de la democracia que a los que la pisotearon".

Por otra parte, Barbón puso sobre la mesa las tres prioridades del Gobierno asturiano (con IU): asegurar el cambio de modelo económico, reformular la sanidad y los servicios públicos y afrontar el reto demográfico. Recordó "lo doloroso que fue para estos territorios (mineros) el cierre de la minería, un proceso que llevó la firma del PP". Sin embargo, Barbón apeló a proyectos de futuro, con ejemplos, casi todos ellos, relacionados con iniciativas impulsadas también por Hunosa. Aludió a la transformación del pozo Carrio en "Agrocarrio" y en "centro innovación y desarrollo vinculado al sector agrícola"; a la "ampliación del centro TIC de El Entrego" y a la "transformación de un térmica en central de biomasa", como Hunosa está desarrollando en La Pereda (Mieres). También se refirió al pozo Santiago (Aller) y sus proyectos de supercomputación. "Hoy hay 12.000 personas más trabajando en Asturias que hace cuatro años; a pesar de la pandemia y de la crisis, hemos avanzado en sectores como el turístico, el naval o la Defensa", se congratuló Barbón, para destacar a continuación que "se ha pasado de dos centros de I+D+i, a una docena en la región".

Habló también Barbón de políticas sociales, y entre ellas de la sanidad. Reconoció el Presidente fallos en el sistema, por lo que abogó por "una redefinición del modelo sanitario para solucionar los problemas que hay". También reveló una apuesta del Ejecutivo por la salud mental: "Tenemos un problema con los jóvenes que me preocupa mucho". Barbón abogó también por la "protección de las personas mayores, y un cambio en el modelo residencial", además de promover "una vivienda asequible".

Por último, el líder de la FSA abordó el reto demográfico: "No se puede negar que hay una pérdida de población y natalidad, y que en contra de lo que se dice de forma interesada, esto no se soluciona en tres o cuatro años, sino que requiere décadas de políticas activas". Y entre esas políticas, Barbón destacó que a partir de septiembre de 2024, las escuelas de 0 a 3 años será gratuita y que la idea es ampliar esta red. Además, apostó por "una discriminación fiscal positiva para quien viva en los núcleos más pequeños"; también, por "ayudas a la natalidad para que quien quiera ser madre no les falten fondos públicos para que pueda hacerlo".

Patxi López se mostró "orgulloso de Adrián Barbón y Pedro Sánchez, que cogieron dos gobiernos con dos crisis tremendas y no han dejado atrás a nadie".