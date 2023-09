El PP pide que se usen taxis en lugar del bus urbano para dar servicio a los pueblos de Mieres

El Partido Popular de Mieres ha propuesto que se haga uso de la ayuda regional para cubrir con taxis el transporte de la zona rural. En este sentido, ya tienen redactada una moción para el Pleno municipal de septiembre. Entienden que con esta medida se abaratarían costes en la Empresa Municipal de Transportes (Emutsa).

El concejal Víctor Ferreira, recordó que esta idea ya fue propuesta hace más de un lustro. "Ya en el año 2016, el Partido Popular de Mieres, propuso que las líneas de transporte urbano con escaso uso, fueran cubiertas mediante taxis a demanda, es decir, de la misma forma que cuando se necesita atención primaria, se realiza una llamada al Consultorio o al Centro de Salud para pedir la cita, cuando uno de nuestros vecinos necesitase un desplazamiento en nuestro concejo, podría llamar para solicitar el taxi". El edil popular señaló que "esto ahorraría importantes costes, porque no se movilizaría un vehículo que en un momento dado no fuera a ser usado, y en caso de movilizarlo, es mucho más barato mover un taxi que un autobús". "La propuesta fue tumbada alegando que era la privatización de un servicio público, como si los taxis no lo fuesen, y acusándonos de querer acabar con el transporte urbano de viajeros en Mieres", dijo el concejal.

Pero para él, esta situación ha cambiado. "La situación ha dado un vuelco, cuando, este mismo fin de semana, el Principado de Asturias, donde gobiernan PSOE e IU en coalición, a través del Viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, anunciaba un Plan para conectar las zonas rurales con las cabeceras de comarca, mediante taxis a demanda", indicó el edil. "Este es exactamente el mismo sistema que Izquierda Unida rechazó hace 7 años", y agregó que la fórmula "tendrá ayuda regional, es decir, el coste de prestar ese servicio a las zonas rurales abaratará el coste de Emutsa: en primer lugar, porque movilizar un taxi, y sólo cuando haya que hacerlo, es más barato que movilizar un autobús, y hacerlo incluso en días en los que nadie se sube él, y en segundo lugar porque tendrá esa aportación autonómica", declaró el edil popular.

Además, Ferreira reclamó participación de los propios vecinos: "queremos que se forme una mesa de trabajo con las asociaciones vecinales de las zonas rurales, y todo aquel colectivo que considere que puede aportar, para presentar un documento de necesidades al Principado de Asturias, ya que, según el anuncio, es intención de hacer una ronda de consultas a los Ayuntamientos cuando tengan en marcha la plataforma digital, así que debemos tenerlo todo preparado sin improvisaciones ni apures de última hora".

Para el concejal popular la forma tiene múltiples ventajas a tenor del uso del bus urbano en Mieress. "El 92% de los usuarios se concentran en tres líneas, la 1 (San Andrés y Urbiés), la 3 (Ujo-Valdefarrucos) y la 8 (Nuevo Santullano-Entrerríos), por ello debemos estudiar esta vía que aporta beneficios a los ciudadanos, beneficios a nuestro Ayuntamiento ya que ayuda a paliar los 1,2 millones de euros que se pusieron el último año en Emutsa, y ayuda al sector del taxi con unos servicios que no prestaban hasta ahora".