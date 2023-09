Aníbal Vázquez: "El tren turístico del Caudal le importa tres narices al Adif"

El proyecto del tren minero entre Collanzo (Aller) y Trubia (Oviedo) –también llamado como tren turístico del Caudal– impulsado desde la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres está en vía muerta. El colectivo ha denunciado, con el apoyo del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que el proyecto se encuentra parado desde hace meses "sin que los organismos que había dicho que lo iban a poner en marcha, Renfe y Adif, hayan hecho nada". "Ni siquiera contestas a las propuestas", señaló el presidente de Santa Bárbara, Felipe Burón.

Aníbal Vázquez fue particularmente contundente: "Al Adif le importa tres narices este proyecto". Vázquez explicó que el desarrollo del tren se encuentra encallado en Collanzo (Aller), donde haría falta, explicó, "un intercambiador". Es una infraestructura, prosiguió "que vale dos duros, pero siguen con eso desde hace muchos meses". Vázquez también cargó contra la empresa que ha estado reparando la locomotora de vapor V8 que tirará por el tren: "Ha sido un desastre, porque llevan desde el nacimiento de Cristo con ella". Tal retraso lleva el proyecto, explicó Aníbal Vázquez, que "cuando se lanzó hubo que examinar a maquinistas para esta locomotora a vapor, y esos carnés les van a caducar". "Cuando nos reunimos con Adrián Barbón los alcaldes de los concejos por los que iba a pasar el tren (Oviedo, Mieres, Aller, Morcín y Ribera de Arriba), todos estábamos de acuerdo en que el tren turístico era bueno, y la gente de Renfe dijo que se iba a agilizar". "Hace dos años de esto", finalizó Vázquez.

Felipe Burón añadió por su parte: "No sabemos qué pasa con el tren". "Santa Bárbara no tiene capacidad para hacer este tipo de inversiones, pero sí hacemos propuestas", introdujo Burón, para agregar "esta del tren es una de ellas, que hizo nuestro compañero Guillermo Bas y que creemos que es muy buena idea". Entre otras cosas, continuó el presidente del colectivo, porque "lo tenemos todo: la máquina, los vagones y la infraestructura". Sin embargo, Adif y Renfe llevan meses desaparecidos: "Desgraciadamente, y no sabemos por qué, las administraciones y organismos ni están, ni contestan ni parece que se les espere". "Pedimos más agilidad a los estamentos que tienen que poner en marcha el tren", indicó Burón.

Como Vázquez, también recordó que "todos los alcaldes de los concejos implicados, de distintos signos políticos, se pusieron de acuerdo, no hubo discusión de ningún tipo, vieron que era bueno para la comarca, y es Renfe quien lo está frenando".

Como muestra de la dejadez con el proyecto, el presidente de la Asociación Santa Bárbara desveló que durante las jornadas sobre patrimonio industrial que arrancan este viernes, estaba previsto organizar un viaje por el recorrido que tendría este tren turístico-minero del Caudal. "Les dijimos que la idea era dar a conocer el proyecto, y que si la máquina de vapor no estaba lista, se podría hacer con cualquier otra locomotora, ya que la intención era ir creando red. Ni siquiera nos han contestado", zanjó Burón, no sin antes recordar que la iniciativa, un tren de más de 50 kilómetros de recorrido, sería un elemento diferenciador en cuanto a la atracción de turistas.

Por otra parte, Aníbal Vázquez también quiso dar un tirón de orejas a Hunosa al considerar que la hullera mima más a la comarca del Nalón que a la del Caudal. "Hunosa va a rehabilitar dos edificios (los dos últimos chalés de ingenieros de La Unión) que tiene en Langreo. Y me parece muy bien, pero hay que recordar que hay dos cuencas mineras. Aquí también tendrán edificios que rehabilitar, y, con la ayuda de Santa Bárbara, incluso se podría maquinaria patrimonial y que se pueda visitar", dijo el regidor. Burón acompañó la queja, indicando que "está bien recordarle a Hunosa que hay dos cuencas, una en el Nalón y otra en el Caudal ,y que nosotros también existimos y queremos nuestras cosas".