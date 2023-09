Los mayores estallan contra la "supresión" de servicios en la zona rural: "Parece que quieren que nos vayamos"

Hay que empezar escribiendo que la parroquia de La Foz de Morcín pierde vecinos año tras año; son 800 ahora y hace un lustro superaban el millar. Y también que la media de edad ronda los 68 años. Pero lo más importante es que, ayer, un grupo de mayores dijeron "basta". Se concentraron en el centro de la localidad, delante de la iglesia, para protestar por "el cierre y la destrucción" de servicios en la zona rural. "Parece que quieren echarnos del que ha sido nuestro pueblo toda la vida", clamaron. Empieza la "rebelión mayor" de Morcín.

Detrás de esta protesta está el alma incansable de José Antonio Martínez Allende, conocido por todos en La Foz como "Jama". Un hombre entregado a la parroquia –fue alcalde de Morcín a principios de la década de los setenta– que no está dispuesto a rendirse. "Lo que están haciendo en esta parroquia no tiene nombre; y nadie mira para nosotros. Las administraciones deberían tomar cartas en el asunto, porque están acorralándonos para que no podamos tener una vida independiente", afirma con el semblante muy serio.

El último golpe a la vida en el pueblo fue el cierre de la sucursal bancaria. Un cese de actividad que, al principio, se palió con el traslado de una unidad móvil que acudía a La Foz a diario. "Íbamos arreglándonos, nos atendían muy bien y era casi igual que tener la oficina", explica Jama.

La tranquilidad duró poco. Desde hace unos meses, la unidad móvil solo va los martes y han cambiado el vehículo. "No tenemos nada malo que decir de los trabajadores, que nos atienden siempre con muy buena voluntad. Pero es que el banco ha destinado para la parroquia una furgoneta que no tiene capacidad", apunta el morciniego. Afirma que, "a media mañana, tienen que encender unos generadores que inundan el pueblo de un olor horrible; es inaguantable para los usuarios y también para el personal que nos atiende".

"No es solo por lo del banco", aclara rápido Jama. También es porque el consultorio médico ya no abre todos los días y porque la falta de relevo generacional ha mermado el tejido del comercio y la hostelería: "No se hace nada porque la gente joven se quede a vivir aquí", matiza. "Si nadie lo para, esta parroquia terminará desapareciendo". Y añade que "estamos peor ahora que hace cincuenta años".

Obras

Porque a la falta de servicio se suma la "paralización" de obras y mejoras previstas para el pueblo. Apoyado en su bastón, Jama camina ligero por el entorno del río. Afirma que el tramo más urbano de La Foz, del Museo de la Lechería hasta el final de la localidad, no está conectado a la red de saneamiento. "No entendemos por qué no se llegó a terminar esta obra tan necesaria para todos los vecinos, si hay una depuradora en Las Mazas que está totalmente infrautilizada". Tampoco se construyó una pasarela que estaba comprometida, y que mejoraría las comunicaciones peatonales en la parroquia. "Es esencial para mejorar nuestra calidad de vida".

"Es suma y sigue, no aguantamos más", señala Jama. Los mayores de la parroquia exigen "la atención inmediata" por parte de las administraciones. Tanto del Ayuntamiento de Morcín como del Principado de Asturias. Reclaman que se encarguen de que no se pierdan más servicios y que medien para atraer proyectos y mejorar el tejido comercial en la zona. "Es ahora o nunca", apuntan. Y avisan ya de que la concentración de ayer es solo el principio: "Seguiremos movilizándonos".