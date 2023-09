Con las expectativas por las nubes. Así regresa el Karma Fest a Laviana. Este sábado, el concejo acogerá una nueva edición del festival de metal, que espera, si cabe, cosechar mayores éxitos que los que ya sumó el pasado curso. En esta IX edición, que se celebra por segundo año en Pola de Laviana, se superará la cifra de asistencia del último festival, correspondiente a más de medio millar de personas. En esta ocasión, tendrá lugar en una nueva ubicación, el prau de La Chalana, un espacio más amplio que permite mayor aforo. Allí se darán cita hasta once bandas de todo el territorio nacional que no dejarán a nadie indiferente.

A falta de unos días para que el festival arranque, ya son más del 70% las entradas vendidas. Y es que nadie se lo quiere perder. Para facilitar el desplazamiento, se ha puesto a disposición del público un servicio de autobuses que se puede adquirir junto con las entradas que se venden de forma online, pagando cinco euros más. Saldrán desde Oviedo y Gijón. En el caso de los autobuses que viajen desde la capital, saldrán desde la Estación de Autobuses a las 12.30 horas, mientras que los que lo hagan desde Gijón saldrán a las 12.15 horas desde la Gota de Leche. Ambos volverán una vez finalizado el festival, a las 3.30 de la madrugada. Las entradas se pueden adquirir físicamente en el Chigre Villablanca de Pola de Laviana y, también, online —junto con los tikets para el bus—, en www.woutick.com o en la web del festival, www.karmafest.es.

El concejal de Festejos de Laviana, Pablo Vázquez, presentó el cartel del Karma Fest acompañado de Míkel Ménguez, que forma parte de la organización del festival y que, además, es integrante de la banda "As life burns", una de las que compone el cartel. También estuvieron presentes otros músicos como Rodrigo Flores, Fran Rubio y Fran Jiménez.

El edil ha puesto de manifiesto el alcance del evento: "Desde el Ayuntamiento, hemos conseguido traer hasta Pola de Laviana a los grupos españoles con mayor proyección dentro del panorama del metal". Entre ellos, ha destacado la presencia de los albaceteños "Angelus Apatrida", la banda nacional con más "pegada" en Europa. De hecho, después de tocar en Laviana, la agrupación cuenta con 19 conciertos alrededor de todo el continente. Otro de los destacados es "Sôber", banda autora de algunos de los temas del metal nacional más conocidos. Vázquez también ha remarcado la "increíble organización" del evento.

Míkel Ménguez, por su parte, está encantado con la "gran acogida" del festival por segundo año consecutivo. Ha destacado la asistencia de personas "de fuera de Asturias", así como los "increíbles precios" de comida y bebida durante el festival.En concreto, hasta tres "foodtrucks" ofrecerán distintos tipos de platos, incluyendo opciones sin gluten. Por otro lado, el Karma Fest también dispondrá de un mercado con siete puestos de ropa y complementos hechos a mano. Tatuajes, piercings y productos derivados del cáñamo completarán la nómina de posibilidades.

Las once bandas que actuarán en Laviana abarcan todos los estilos dentro del metal (black, death, trash, folk, noisegrind, sinfónico, extremo, etc.) A "Sôber", el "thrash" de "Angelus Apatrida" y las asturianas "Teksuo" o "As life burns", se unirán otras como "Dúnedain", "Bonecarver", "Celtiberian", "Sylvania", "Aneuma", "Murmur" y "Nuevecondiez". Las puertas se abrirán a las 14.00 horas, momento en el que todos los asistentes podrán comenzar a disfrutar de la muestra más completa del metal que se hace en España y toda Laviana.