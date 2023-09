El SOMA asegura que "no hay causas productivas ni organizativas" que justifiquen el despido de trece trabajadores de Bayer en Lada

El SOMA-FITAG-UGT aseguró este jueves que Bayer "no ha presentado argumentos sólidos que justifiquen la necesidad de un ERE y más tras haber obtenidos unos beneficios muy importantes en los últimos años". El sindicato valoraba así la primera reunión con los responsables de la compañía, que días atrás habían anunciado su intención de poner en marcha un ajuste que supondrá el despido de 13 de los 103 empleados que la compañía tiene en su planta de Lada, una noticia que adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La medida se enmarca en un plan más amplio que afectará en todo el país a 135 trabajadores de la división farmacéutica de la multinacional. La compañía ya aseguró que "como es habitual, Bayer llevará a cabo este proceso de forma socialmente responsable e informará, dentro del marco legal, de forma transparente y regular sobre cualquier avance". También remarcaron que no está en juego en futuro de la planta de Lada ni las inversiones previstas.

Los representantes del SOMA aseguraron este jueves que después de la primera reunión del ERE planteado por Bayer Hispania, "donde la empresa nos ha trasladado información que consideramos insuficiente, seguimos rechazando ese ERE propuesto. Apostamos por la protección de los trabajadores y nos reafirmamos en nuestra postura de que no haya ninguna salida traumática".

Desde el sindicato detallaron que, "tras las exposiciones técnicas de la representación legal de la empresa, recibidas en la reunión del día 19, desde nuestra organización nos reafirmamos en que el expediente de regulación de empleo planteado no es una medida objetiva, no es una medida ajustada a la situación actual, no es una medida razonable y, en definitiva, no hay causas ni productivas ni organizativas que justifiquen el ERE en la planta de Lada que motiven el despido de 13 trabajadores. Así lo hemos planteado en la reunión y así lo hemos hecho constar en el acta correspondiente".

Consideran los representantes sindicales que la empresa "incumple con la aplicación del Art 15.2 del Convenio General de la Industria Química, relativo a 'Situaciones de Crisis', donde se acordó que las empresas darán prioridad, en los procesos de reajuste de plantilla, a los procesos de movilidad interna y externa, traslados y desplazamientos, así como el compromiso de utilizar los despidos colectivos como última medida y no sin antes haber agotado los procedimientos internos y vías de conciliación y mediación". Por todo ello, desde el SOMA han solicitado ampliar el calendario de negociación, "así como la información adicional para poder analizar, desde el ámbito de nuestra organización, la situación real y fidedigna ante la que nos encontramos".

Compromiso

También se manifestaron desde el sindicato a disposición de la empresa para "reorganizar la plantilla de manera consensuada sin afectar a los puestos de trabajo, sin que haya salidas traumáticas, y exigiendo a Bayer Hispania el compromiso de creación y mantenimiento del empleo en un emplazamiento como es el de Langreo, afectado históricamente por varias reconversiones sucesivas".

Los responsanbles del SOMA anunciaron que en las sucesivas reuniones (las próximas serán los días 26 y 27 de septiembre) "vamos a centrar todos nuestros esfuerzos negociadores en desestimar este ERE, evitar salidas traumáticas y reafirmar nuestro su compromiso inquebrantable con la protección de los trabajadores y la búsqueda de soluciones justas y equitativas".