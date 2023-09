Inquietud entre los feligreses de Moreda por la aparición de grietas en los muros de la iglesia parroquial

El aumento de la presencia de grietas en las paredes laterales del pórtico de la iglesia parroquial de San Martín de Moreda ha despertado la inquietud de los feligreses, que mostraron su preocupación al párroco Miguel Ángel García Bueno. El sacerdote ha dado inicio a las gestiones para intentar eliminar el daño, mandando colocar sellos de yeso en las grietas. Esos sellos también se fisuraron, lo que hace que persista el desasosiego entre los fieles.

La parroquia ha iniciado una campaña de captación de fondos para abordar los trabajos preliminares. Tiempo atrás también se detectaron grietas en otros puntos de la iglesia, entre ellos la bóveda principal. El reloj centenario de las torres también lleva meses sin funcionar con la agujas detenidas en las cuatro menos cuarto.

Junto a la campaña para recaudar fondos, también hay casos como el de la familia de el pintor Antonio Sellaño, que ha donado un cuadro del prestigioso pintor para que sea sorteado y se destine lo recaudado a mitigar los problemas del pórtico de este templo.

Mieres

No es el único caso de deterioro de los templos de la comarca del Caudal. La iglesia de San Juan, en Mieres, no tiene grandes problemas estructurales, pero los daños que sufre el edificio resultan evidentes. En el frontal que mira hacia la plaza de La Pasera hay numerosas pintadas y grafitis que causan un notable impacto visual. Todas las paredes dejan ver desconchados, grietas y oquedades. La consecuencia es un visible deterioro de la iglesia más representativa de Mieres. «Es una pena el estado de abandono en que se encuentra el edificio, ya que más allá de su función religiosa, no deja de ser un símbolo urbanístico de la ciudad», apuntan los fieles.

El templo, pendiente de rehabilitación, tuvo su antecedente en un edificio de mediados del siglo XVII. La primitiva edificación se situó en la vega próxima al río, más o menos a la altura del actual barrio de Santa Marina. Según se puede consultar en el Archivo Municipal, una gran riada se llevó por delante el templo. La solución fue alejarlo del cauce. Se construyó entonces una nueva parroquia en los terrenos de La Pasera. En ella se oficiaron las misas hasta el 24 de junio de 1927. Tras la homilía de las patronales, se derribó. La actual iglesia de San Juan Bautista comenzó a levantarse en 1928. Las obras se prolongaron tres años.